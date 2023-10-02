الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السعودى يخطط لاستقدام حكام إنجليز لإدارة مباريات دورى روشن

الحكم الإنجليزي مايكل
الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يخطط لاستقدام حكام أوروبيين لإدارة مباريات في دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تواصل مع حكام بارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مايكل أوليفر وكذلك الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي تولى إدارة نهائي كأس العالم في ديسمبر الماضي، بشأن احتمال الانتقال للعمل في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات حتى الآن غير رسمية، على الرغم من وجود طموح لدى الجانب السعودي لاستقدام أفضل الحكام في العالم، بنفس الطريقة التي اتبعوها لجلب أفضل لاعبي العالم لأندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتولى مسئولية تعيين الحكام، السويسري مانويل نافارو، المسئول السابق بالفيفا، الذي عمل من قبل في قسم الحكام بالاتحاد الدولي لمدة 8 سنوات حتى انتقل إلى للعمل بالاتحاد السعودي في يوليو 2020. 

ولفتت "ذا تيلجراف"، إلى أنه لم تتم مناقشة مسألة العقود والرواتب بعد، مشيرة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تدرك جيدًا أنها تواجه الآن إمكانية حصول الحكام البازرين على عروض جذابة، مضيفة في الوقت ذاته، أن لجنة الحكام التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي، سمحت لحكامها بالعمل بشكل مستقل في المباريات الكبرى في الشرق الأوسط إذا طلب ذلك.

وتولى أوليفر، إدارة مباراة في الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والهلال في أبريل الماضي، قبل أن يدير مباراة في الدوري الإماراتي، هذا الأسبوع بين الشارقة والعين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري روشن السعودي مايكل أوليفر سيمون مارسينياك الدوري السعودي

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