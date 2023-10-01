أهلى جدة يسقط فى فخ التعادل مع الاتفاق بالدورى السعودى

سقط فريق أهلي جدة في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريق وتحديدا فريق أهلي جدة، الذي استضاف اللقاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وكاد روبرتو فيرمينو أن يسجل هدف التقدم لصالح أهلي جدة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة لولا تألق الحارس باولو فيكتور.

وفي الدقيقة 15 تصدى باولو فيكتور لتصويبة ظهير الأهلي حسن مجرشي، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع تصدى ادواردو ميندي حارس الأهلي ببراعة لتصويبة برأسية من المهاجم موسى ديمبيلي.

وفي الشوط الثاني لم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك ليخيم التعادل السلبي على أجواء المباراة.

وارتفع رصيد أهلي جدة بعد هذا التعادل عند 15 نقطة في المركز السابع، في حين ارتفع رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز الخامس.

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أحداث المباراة

أهلي جدة بدأ المباراة بقوة، وتوغل جابرييل فيجا في الدقيقة السابعة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة للاعب فيرمينو أمام المرمى الذي سددها مباشرة ولكن أمسك بها الحارس بثبات.

في الدقيقة 12 محرز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها روجر إبانيز برأسية مرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 17 سجل روبرتو فيرمينو هدفا لكن تم إلغاء الهدف بعد تدخل من حكم الفيديو بداعي وجود تسلل على ألان سان ماكسيمان قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، موسى ديمبيلي سدد الكرة برأسية قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة.

محرز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها فرانك كيسي برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

واستمر التعادل السلبي مسيطرا على المباراة وسط سيطرة من جانب أهلي جدة ودفاع من فريق الاتفاق لينتهي اللقاء بالتعادل.