تحدث الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز عن خلافه الشهير مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي دار بينهما في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأدار الحكم ماتيو لاهوز مباراة الأرجنتين ضد هولندا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وشهدت المباراة وجود خلاف بين ماتيو لاهوز وليونيل ميسي؛ بسبب إثارة الحكم للجدل والاستفزاز للاعبي المنتخبين، بعدما قام بإشهار 17 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، ليحطم رقمًا قياسيًا قديمًا في مونديال 2022.

ماتيو لاهوز يكشف كواليس خلافه مع ليونيل ميسي في كأس العالم 2022

ونشر برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، جزءًا من حوار ماتيو لاهوز مع مقدم البرامج "باكو جونزاليس"، قائلًا: "لن تستطيع إرضاء الجميع كونك اخترت أن تكون حكمًا".

وأضاف:"ليونيل ميسي اتصل بي هاتفيًا، واعتذر عن الكلمات القاسية التي وجهها لي قبل وبعد مباراة هولندا".

وكان ميسي قد هاجم الحكم ماتيو لاهوز في تصريحات صحفية عقب المباراة، قائلًا:"لا يمكنك وضع حكم مثل هذا لمباراة بهذا الحجم، أعتقد أن الفيفا يجب أن يهتم بذلك".

الحكم ماتيو لاهوز مسلسل لا ينتهي من الجدل

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يُثير فيها الحكم ماتيو لاهوز الجدل داخل أرض الملعب؛ بسبب طريقته لإدارة المباريات أو طريقته في التحدث مع المدربين واللاعبين.

وأدار ماتيو لاهوز العديد من المباريات في الدوري الإسباني على مدار 15 عامًا، حيث كان أول ظهوره في عام 2008 في دوري الدرجة الأولى من الليجا.

وأدار ماتيو لاهوز الكثير من المباريات لفريق برشلونة؛ وبسبب طريقته وصفته جماهير النادي الكتالوني بأنه "عدو البارسا".