محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

تواصل الصحافة البريطانية إثارة الجدل بشأن مصير نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، وكواليس تجديد عقده الأخير مع الريدز.

وتحدث محمد صلاح عن كواليس تجديد عقده الأخير مع ليفربول، في دراسة أجراها أحد الباحثين بجامعة "هارفارد" الأمريكية للأعمال.

كلية "هارفارد" للأعمال تُجرى دراسة على تجديد عقد محمد صلاح الأخير مع ليفربول

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، جزءًا جديدًا من الدراسة التي أجراها أحد الباحثين بكلية "هارفارد" للأعمال، والتي كانت عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول في يوليو 2022 الماضي.

وكان محمد صلاح قد نشر، خلال عدة أيام مضت، صورة عبر حسابه على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-، والتي كانت عبارة عن صورة مختصرة لتلك الدراسة.

وأشارت الصحف العالمية آنذاك إلى أن الدراسة حصلت على تصريحات من محمد صلاح ووكيله رامى عباس، كما حصلت على موافقة منهما بشأن اقتباس حديثهما كأنه وقت المفاوضات مع ليفربول وليس الآن.

كواليس تجديد عقد محمد صلاح الأخير مع ليفربول فى يوليو 2022

ولكن صحيفة "الجارديان" نشرت تفاصيل دقيقة عن هذه الدراسة، لتكشف كواليس تجديد عقد صلاح الأخير مع ليفربول، والذي كان في يوليو 2022، عندما كان "مو" في عطلة صيفية في الجونة، بينما كان رامي عباس يقضي إجازته في دبي.

وتم نشر صور محمد صلاح وهو يوقع على عقود التجديد في مفاجأة للجميع ليُنهي شائعات اقتراب رحيله عن قلعة "أنفيلد"، دون الإشارة إلى قيمة العقد الحقيقية مع ليفربول، ولكن رامي عباس أوضح في وقت سابق، أن "مو" يحقق أسبوعيًا أرباحا لا تقل عن مليون جنيه إسترليني.

وهنا خرجت التقارير الصحفية لتقول إن محمد صلاح جدد عقده لمدة ثلاث سنوات، أي حتى يونيو 2025، دون توضيح قيمة التعاقد، سواء من الصحف أو من الدراسة الصادرة من الجامعة الأمريكية.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول فى يوليو 2022

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده الأخير مع ليفربول

ونشرت الصحيفة البريطانية تصريحات محمد صلاح، نقلًا عما اقتبسته من دراسة كلية "هارفارد" للأعمال عن هذه الفترة الزمنية، قائلًا: "لقد كنت إيجابيًا ومرنًا للغاية تجاه المفاوضات بشأن تجديد عقدي مع نادي ليفربول".

وتابع: "أخبرنى رامى أنهم لم يوافقوا على أى شىء مما تحدثنا معهم بشأنه، وبدأت أرى الأمور بشكل مختلف".

وأكد: "لدي شعور قوى بأن النادى يريد بقائي، وأنا كذلك أرغب في البقاء، لكن الأمر صعب الآن ولم نصل إلى أي إتفاق".

وأضاف: "إذا تم التجديد مع ليفربول، سيكون أحد أهم الأحداث في مسيرتي الكروية".

وواصل: "لقد تعلمت الكثير في هذا النادي، كذلك تعلمت في حياتي ضرورة الاستثمار في نفسك بالكامل، ليس فقط في جسدك أو عقلك، لكن علينا القيام بالأمر بالطريقة الصحيحة".

وأوضح: "عليك أن تتحكم في عواطفك، وأن تكون دومًا مستعد لأي ضغوط".

رامى عباس يتحدث عن كواليس تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

من جانبه، قال رامي عباس عن المفاوضات آنذاك: "الفارق كبير بين الطرفين، مازلنا متباعدين ولم نتوصل لاتفاق".

وأوضح: "محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول بسبب فارق 5% بين ما تعرضه علينا إدارة النادي وما نريده".

وواصل: "حاولنا إيجاد طريقة لجعل ليفربول يوافق على الراتب الذي نضعه في الاعتبار، وذلك من خلال تألق محمد صلاح وأن يُقدم الأداء المنشود منه مثل المواسم الماضية، حينها ستوافق إدارة ليفربول".

وأكمل: "كذلك حقوق الصورة لدى محمد صلاح في السنوات المقبلة، تتراوح ما بين 47 مليون جنيه إسترليني (54 مليون يورو) و54 مليون إسترليني (62 مليون يورو)".

وتابع: "الآن تتراوح أرباح صلاح التجارية مع العديد من الشركات من 3.5 مليون إسترليني (4 ملايين يورو) و6 ملايين إسترليني (7 ملايين يورو)".

وأكد رامي عباس: "انضمام محمد صلاح إلى ليفربول كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، لقد كان توقعًا محافظًا عليه لما يقدمه اللاعب".

محمد صلاح

مناقشات سنوية تُجريها جامعة "هارفارد" للأعمال لطلاب الماجستير

ونوّهت صحيفة "الجارديان" في تقريرها، بأن محامي محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس، سيتحدثان فى مؤتمر داخل جامعة "هارفارد"، يوم الإثنين المقبل، عن كل التفاصيل المتعلقة بتجديد عقد محمد صلاح، أمام طلاب ماجستير إدارة الأعمال.

واختارت كلية هارفارد للأعمال عرض مفاوضات تجديد تعاقد صلاح في برنامجها الترفيهي والرياضي الذي تترأسه البروفسيورة "أنيتا إلبيرس" مع الطالب "طاهر المعتز بالله" الذي أجرى المقابلة مع محمد صلاح ووكيله رامي عباس.

يأتي ذلك في إطار إجراء مثل هذه المناقشات بشكل سنوي في كلية "هارفارد" أمام طلاب الماجستير، إذا تطلب البروفسيورة "أنيتا إلبيرس" من الطلاب إعداد دراسات للنقاش، والتي شهدت اجتذاب العديد من نجوم كرة القدم، حيث حضرها سابقًا كل من: جيرارد بيكيه وريكاردو كاكا وإدوين فان دير سار وكلارنس سيدورف.