ليونيل ميسى يواصل غيابه.. وإنتر ميامى يتعادل مع نيويورك سيتى

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، قلق جماهير الفريق، بعد مواصلة غيابه للمباراة الثالثة على التوالي أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

إنتر ميامي يتعادل مع نيويورك سيتي وغياب ميسي يُثير قلق الجماهير

يواصل فريقه إنتر ميامي الأمريكي نتائجه السلبية، بعدما وقع في فخ التعادل مع نيويورك سيتي بنتيجة 1-1، في بطولة الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة مواصلة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، للمباراة الثالثة على التوالي؛ بسبب الإصابة، ومُعاناته من آلام عضلية.

يأتي ذلك بعدما طلب ميسي الخروج من مباراة إنتر ميامي أمام تورونتو، التي أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضي؛ بسبب شعوره ببعض الآلام.

ليغيب ليو ميسي عن مباراة إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي في "ديربي فلوريدا"، والتي أقيمت يوم 24 سبتمبر.

كذلك غاب ميسي عن مباراة فريقه أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، والتي انتهت بخسارة إنتر ميامي بنتيجة 1-2 وضياع اللقب.

كما استمر غياب الإسباني جوردي ألبا عن مباراة إنتر ميامي أمام تورونتو؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وبعد وقوع إنتر ميامي في فخ التعادل، فإن الفريق أصبح يُعاني في الوقت الحالي في صراعه على التأهل للأدوار الإقصائية.

ويتواجد فريق إنتر ميامي حاليًا في المركز الثالث عشر في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة، بعد خوضه 30 مباراة، ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، والذي خاض 31 مباراة.