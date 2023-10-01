الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدف دياز ليس الأول.. أخطاء الحكام فى البريميرليج "عرض مستمر"

هدف دياز الملغي أمام
هدف دياز الملغي أمام ليفربول

من جديد، أثار حكام الدوري الإنجليزي الجدل، بعد لقطة هدف لويس دياز لاعب ليفربول الملغي أمام توتنهام.

الخطأ هو الثالث لحكام البريميرليج هذ الموسم، بعد الاعتراف المعلن عن أخطائهم من قبل لجنة الحكام الإنجليزية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا بدًا صحيحًا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول بعد أن مرر نجمنا المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفًا.

لكن الهدف ألغي بسبب قرار تقنية الفيديو الذي أعلن أن دياز كان متسللًا، رغم أن جميع الإعادات أظهرت أن اللاعب كان في موقف سليم وغير متسلل.

أخطاء متكررة

هدف لويس دياز لاعب ليفربول لملغي أمام توتنهام

الخطأ لم يكن الأول من حكام الدوري الإنجليزي الذين وقعوا في أخطاء مماثلة من ذلك خلال العامين الماضيين وشهدوا لغطًا كثيرًا.

في الموسم الحالي وبالجولة الأولى كانت أولى الهفوات، بسبب خطأ الحكم خلال مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وكذلك حكام الفيديو وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لـولفرهامبتون ضد الحارس أندري أونانا.

وفي الوقت بدل الضائع توقف اللعب لمراجعة حالة احتساب ركلة جزاء على أونانا حارس مانشستر يونايتد لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

وقدمت لجنة الحكام اعتذارا آنذاك لنادي ولفرهامبتون بعد خطأ الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه.

لقطة أونانا في لقاء ولفز

وبعدها تم استبعاد طاقم التحكيم من الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي، لتشهد الجولة الثانية جدلًا كبيرًا في قمتها بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

خلال المباراة طلب يونايتد الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على كريستيان روميرو، لكن الحكم ونظيره في تقنية الفيديو قررا عدم وجود أي مخالفة.

وقررت لجنة الحكام الإنجليزية بعدها استبعاد مايكل أوليفر من إدارة أي مباراة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. 

كما تم تكليف حكم الفيديو في مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد كريج باوسون بتولي مهمة الحكم الرابع في لقاء نيوكاسل وليفربول.

وفي الموسم الماضي، تقرر استبدال جون بروكس كحكم فيديو مساعد في مباراتين بعدما ألغى بشكل خاطئ هدفًا سجله برايتون  ألبيون في تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وتعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.

لكن خلال الإعادة اتضح أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلًا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه، وكان بروكس حكم الفيديو المساعد في هذه المباراة.

واعترفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بوقوع "خطأ بشري" من حكم الفيديو المساعد في المباراتين.

وقال كيث هاكيت الرئيس السابق للجنة الحكام إنه "من المؤسف" ارتكاب خطأين بهذا الشكل من حكم الفيديو المساعد.

وفي أبريل كان برايتون من جديد الضحية، بعدما تلقى اعتذارًا من لجنة التحكيم، وذلك بعد اعتراف الأخيرة أن الياباني كارو ميتوما لاعب الفريق كان يستحق ضربة جزاء خلال المباراة التي خسرها الفريق 1 -2 أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

برايتون مر بأوقات عصيبة مع طرد مديره الفني روبرتو دي زيربي، إلى جانب كريستيان ستيليني، المدرب المؤقت لتوتنهام، وذلك بعد مشادة بين المدربين على مقاعد البدلاء في الدقيقة 58، فيما تم إلغاء هدفين للفريق الضيف بسبب وجود لمسة يد. 

وجاءت واحدة من أكبر الأزمات في المباراة قبل 20 دقيقة من النهاية بعدما داس بيير أيميل هويبرج على قدم ميتوما داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ستيوارت أتويل طالب باستمرار اللعب ولم يرجع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1 - 1.

ميتوما وهويبيرج
الدورى الانجليزى دياز حكام الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام

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