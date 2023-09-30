بهدف عكسي.. ليفربول يسقط بـ9 لاعبين أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

حقق توتنهام هوتسبير فوزًا متأخرًا على حساب ضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد النتخب الوطني، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

واستحوذ لاعبو فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وحاول كلًا من الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب ولكن أغلب المحاولات لم تنجح في تهديد المرمى.

وهدد كلا الفريقين مرمى الآخر بأكثر من فرصة خلال أول ربع ساعة من الشوط الأول، فيما انحصر اللعب في الدقائق التالية في وسط الملعب.

وتحصل كورتس جونس على البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 25 بعد تدخل عنيف على بيسوما، لاعب فريق توتنهام.

وتقدم فريق توتنهام للهجوم في الدقائق التالية، واخترق كولوسوفيسكي منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 28 وراوغ مدافعي الريدز وحاول لعب كرة عرضية أبعدها الدفاع.

وسجل لويس دياز هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 33 بعدما تسلم محمد صصلاح كرة طولية خلف دفاعات توتنهام ومررها له وانطلق لويس دياز بالكرة من الجانب الأيسر للمنطقة وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وسجل سون هيونج مين هدف التقدم لفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة 35 بعدما لعب جيمس ماديسون كرة طولية ناحية ريتشارلسون المنطلق خلف جو جوميز، الظهير الأيمن للريدز، وأرسل ريتشارلسون كرة عرضية حولها سون في الشباك.

واستمر الأداء الهجومي بني كلا الفريقين في الشوط الثاني من المباراة وكذلك استمر استحواذ لاعبي توتنهام على مجريات اللعب وكذلك كانوا الطرف الأفضل هجوميًا.

وتلقى ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، الذي حل بديلًا لكودي جاكبو مع بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء في الدقيقة 68 بسبب العرقلة، وارتكب مخالفة أخرى بعد دقيقة فقط من البطاقة الأولى ليتلقى ثاني البطاقات الصفراء ثم البطاقة الحمراء ويطرد من الملعب في الدقيقة 69.

وأهدر لاعبو كلا الفريقين عددًا من الفرص الهجومية خلال الشوط الثاني، وكانت الخطورة الأكبر من نصيب فريق توتنهام.

وبعد الطرد، أجرى ليفربول العديد من التغييرات الدفاعية من أجل غلق مساحاته أمام هجوم توتنهام والخروج من المباراة بنقطة التعادل، فيما اندفع فريق توتنهام للهجوم وحاول لاعبوه تسجيل هدف الفوز في ظل تراجع دفاعات ليفربول لغلق مساحاتهم.

وهدد فريق توتنهام مرمى ليفربول بالعديد من الفرص في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وكان لاعبوه قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف الفوز لولا تألق أليسون بيكر.

وسجل جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول، هدف التقدم لتوتنهام بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية كولوسوفيسكي بقدمه اليسرى وسكنت الشباك على يسار أليسون.

واستحوذ فريق توتنهام على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق ليفربول.

ورفع توتنهام رصيده بالتعادل في مباراة اليوم لـ17 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة وهبط للمركز الرابع.