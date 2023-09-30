الشوط الأول.. ليفربول "منقوصًا" يتعادل مع توتنهام بالدقائق الأخيرة

تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع مضيفه توتنهام هوتسبير في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف لكل منهما.

واستحوذ لاعبو فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وحاول كل من الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب ولكن أغلب المحاولات لم تنجح في تهديد المرمى.

وتلقى كودي جاكبو الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 وأرسل تسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى وتصدى لها الحارس فيكاريو.

وتحصل لاعبو فريق ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 14 أبعدها الدفاع من داخل منطقة الجزاء.

ولعب ديان كولوسوفيسكي تمريرة داخل منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 18، ولكن دفاع ليفربول أبعدها لركلة ركنية.

ولعب كورتس جونز كرة عرضية داخل منطقة جزاء فريق توتنهام في الدقيقة 19 وأبعدها الدفاع لركنية، نفذها أندي روبرتسون وأبعدها دفاع توتنهام من داخل منطقة الجزاء.

وتحصل كورتس جونس على البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 25 بعد تدخل عنيف على بيسوما، لاعب فريق توتنهام.

وتقدم فريق توتنهام للهجوم في الدقائق التالية، واخترق كولوسفيسكي منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 28 وراوغ مدافعي الريدز وحاول لعب كرة عرضية أبعدها الدفاع.

وسجل لويس دياز هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 33 بعدما تسلم محمد صلاح كرة طولية خلف دفاعات توتنهام ومررها له وانطلق لويس دياز بالكرة من الجانب الأيسر للمنطقة وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وسجل سون هيونج مين هدف التقدم لفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة 35 بعدما لعب جيمس ماديسون كرة طولية ناحية ريتشارلسون المنطلق خلف جو جوميز، الظهير الأيمن للريدز، وأرسل ريتشارلسون كرة عرضية حولها سون في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وحاول كلًا منهما هز الشباك.

وأهدر ريتشارلسون فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريق توتنهام في الدقيقة 42 بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بالقائم الأيسر.

وسجل كودي جاكبو هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكاد لويس دياز أن يضيف ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما حول عرضية محمد صلاح بقدمه ناحية المرمى ومرت الكرة بجوار القائم.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق ليفربول.