السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريتشارلسون يقود هجوم توتنهام لمباراة ليفربول بالدورى الإنجليزى

ريتشارلسون
ريتشارلسون

كشف أنجي بوستجليكو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام هوتسبير لمباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي

جاء تشكيل توتنهام على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جويليمو فيكارو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، أودوجي.

وسط الملعب: باب ماتار سار، إيف بيسوما، ديان كولوسوفيسكي، جيمس ماديسون، سون هيونج مين.

الهجوم: ريتشارلسون

فيما جاءت دكة بدلاء فريق توتنهام في مباراة اليوم على النحو الآتي: "فروستر، إيمرسون رويال، بن ديفيز، فيليبس، إيميل هويبيرج، أوليفر سكيب، سولومون، فيليز، دونلي".

ويأمل فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وتحقيق الفوز لاستعادة الانتصارات بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع أرسنال بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما يرغب فريق ليفربول في مواصلة انتصاراته الأخيرة وتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023/ 2024، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية من بداية الموسم الجاري.

وسبق للفريقين أن التقيا في 147 مباراة من قبل في مختلف المسابقات، حقق خلالها ليفربول الفوز في 73 مباراة، مقابل 38 انتصارًا، بينما تعادلا في 36 مواجهة، وسجل لاعبو ليفربول 242 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 173 هدفًا من لاعبي توتنهام هوتسبير.

تشكيل ليفربول لمباراة توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: أليكسس ماك أليستر، سبوسلاي، كورتس جونس.

الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كيليهير، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، ترينت ألكساندر أرنولد، كوستاس تسيميكاس، ديوجو جوتا، هارفي إليوت، إندو، داروين نونيز.

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