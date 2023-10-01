الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يسعى لتخطي عقبة سينجيدا التزاني والتأهل لدور المجموعات في الكونفيدرالية

فيوتشر خسر ذهابا
فيوتشر خسر ذهابا أمام سينجيدا بهدف

يسعى فريق مودرن فيوتشر لإكمال عقد الفرق المصرية المتأهلة لدور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية عندما يواجه فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في مباراة العودة بدور ال32 لبطولة الكونفيدرالية.

مباراة الذهاب في تنزانيا انتهت بفوز سينجيدا بيج ستارز بهدف دون رد، وبالتالي يحتاج فيوتشر للفوز بفارق هدفين للتأهل لدور المجموعات بينما يكفي سينجيدا الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن يسجل هدفا أو أكثر وفي حالة انتهاء المباراة بفوز مودرن فيوتش 1- صفر يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفريق التأهل لدور المجموعات.

تأهل 8 فرق لدور المجموعات

وحتى الآن تأهلت 8 فرق لدور المجموعات وهى الزمالك ونهضة بركان المغربي ودريمز الغاني وأكاديمية سوار الغيني وأبوسليم والهلال الليبيبن والملعب المالي وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

فريق مودرن فيوتشر يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تصدر جدول الدوري المحلي برصيد 6 نقاط بالفوز على فاركو والداخلية  وحرص البرتغالي  ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق على تجهيز لاعبيه بشكل جيد خاصة القوة الضاربة الممثلة في عمر كمال عبد الواحد وناصر ماهر وأيمن الصفاقسي وعبد الكبير الوادي ومحمد فاروق وعمر السعيد ومروان محسن وأحمد عاطف .

ريكاردو فورموسينيو أكد للاعبيه أنه يثق في قدرتهم على تخطي عقبة سينجيدا والتأهل لدور المجموعات وشدد على أن المباراة مهمة ولابد من تجاوزها خاصة أنه درس فريق سينجيدا جيدا ويعلم نقاط القوة والضعف في صفوفه  .

كما أكد  ريكاردو فورموسينيو للاعبيه أنهم يخوضون المباراة في ظروف أفضل من الظروف الصعبة التي واجهتهم  في مباراة الذهاب وأهمها أرضية الملعب السيئة .

يدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا ويساعده التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا ومعهم الموريتاني بابا كار سار حكما رابعا ويراقب المباراة الإثيوبي بيجاشاو آسفو.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر سينجيدا بيج ستارز التنزاني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو محمد فاروق

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