بعد الفوز في أول أسبوعين.. فيوتشر يحقق أفضل انطلاقة في الدوري

بات فيوتشر أول نادي في بطولة الدوري المصري الممتاز مع انطلاقة الموسم الحالي يتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في أول أسبوعين، إذ افتتح الموسم بالانتصار على نادي فاركو بنتيجة هدفين نظيفين على ستاد برج العرب.

مواجهات فيوتشر وفاركو

والمصادفة أن هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الناديان في الأسبوع الافتتاحي، فالمرة الأولى كانت في موسم 2021 – 2022، وفاز فيوتشر أيضا على فاركو بنتيجة هدف دون رد لكن على استاد السلام.

عموما هذه هي المواجهة الخامسة بين الناديين في الدوري، واستطاع فيوتشر أن يتغلب على فاركو في 3 مواجهات، حيث تواجها أيضا في الأسبوع العاشر من الموسم الماضي، وفاز فيوتشر بنتيجة 3 – 2 في حين لم ينجح فاركو في تحقيق الانتصار على فيوتشر سوى في مواجهة وحيدة بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الـ18 من موسم 2021 – 2022.

لم يتعادلا سوى في مواجهة وحيدة سلبيا في الأسبوع الـ27 من الموسم السابق.

وفي الأسبوع الثاني تمكن فيوتشر من تحويل تأخره أمام نادي الداخلية بهدف نظيف إلى انتصار بنتيجة 2 – 1.

تكافؤ في المواجهات بين فيوتشر والداخلية

هذه كانت المباراة الثالثة بين الناديين في الدوري، حيث تقابلا في الموسم الماضي مرتين، ونجح كل نادي في تحقيق انتصار على الآخر، ففي المرة الأولى انهزم الداخلية بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الخامس، والمرة الثانية كانت في الأسبوع الـ22، وخسر فيوتشر.

وكان الداخلية منتعش، ومرتفع معنويا لأنه كان قادما من انتصار على نادي إنبي بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الأول.

فيوتشر في موسم 2021 - 2022

لم يحدث من قبل منذ أن صعد إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2021 – 2022 أن تمكن فيوتشر من تحقيق العلامة الكاملة في أول أسبوعين، ويجمع 6 نقاط، وفي هذا الموسم بعد أن تغلب على فاركو في الأسبوع الأول انهزم على يد نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-3 في الأسبوع الثاني.

أنهى هذا الموسم في المركز الخامس، وهو مركز كان مميزا للغاية بالنسبة لأول مشاركة له في تاريخه في الدوري بعد أن استطاع أن يجمع 56 نقطة من 16 انتصارا، و8 تعادلات، و10 هزائم.

التأهل التاريخي إلى الكونفدرالية

وفي الموسم السابق، فاز في الأسبوع الأول على نادي حرس الحدود بنتيجة هدفين نظيفين، أما في الأسبوع الثاني فقد تعادل مع نادي المقاولون العرب دون أهداف.

وفي هذا الموسم حقق إنجازا أكثر روعة إذ تمكن من دخول المربع الذهبي بحصده 58 نقطة من 15 انتصارا، و13 تعادلا، و6 هزائم.

بسبب استطاعته، وهو نادي حديث العهد في الدوري، فهذه هي المشاركة الثالثة له فقط أن يحتل هذا المركز تأهل لأول في تاريخه إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والمشاركة في هذه البطولة بالنسبة لفيوتشر يعد إنجازا تاريخيا.

في الأسبوع الثالث يحل فيوتشر ضيفا على نادي طلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكري، فهل يحقق فيوتشر انتصاره الثالث على التوالي؟.