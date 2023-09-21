الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بثنائية عاطف ورزق.. فيوتشر يُسقط فاركو في الجولة الأولى من الدوري

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز بهدفين مقابل لاشى على حساب نظيره فاركو في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

وفي الدقيقة الـ45+2، افتتاح أحمد عاطف التسجيل لفيوتشر بعد تمريرة رائعة من باسم علي، قابلها الجناح بوضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ69، يضيف محمود رزق، ثاني أهداف فيوتشر، من كرة عرضية من الطرف الأيمن.

وبهذه النتيجة، يحصد مودرن فيوتشر أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يظل فاركو بلا رصيد من النقاط.

وبدأ فاركو بقيادة مديره الفني برونو روماو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا. 

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا- عبدالله بكري- محمود البدري- عزمي غوما.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمود جهاد- محمود عماد. 

خط الهجوم: سيف تيري- رزقي حمرون - عمرو جمال .

ويجلس على مقاعد البدلاء محمود السيد وأحمد بحراوي وشكري نجيب وصلاح باشا وأحمد عوض وأحمد صغيري وأحمد شريف وياسين مرعي وأحمد فؤاد.

بينما جاء تشكيل مودرن فيوتشر بقياده مديره الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش. 

خط الدفاع: باسم علي – خالد رضا – محمود رزق – عمر كمال عبد الواحد. 

خط الوسط: ناصر ماهر- غنام محمد – بابا توندي بيلو – كجالي درامي.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي – أحمد عاطف.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود حمدي ومحمد ربيعة وطارق طه ومحمد خليفة نصير وعلي زعزع وأحمد رفعت ومحمد فاروق ومروان محسن وعمر السعيد.

مودرن فيوتشر الدوري الممتاز فاركو فيوتشر الجولة الأولى بالدوري

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الشوط الأول: أحمد عاطف يقود فيوتشر للتقدم على فاركو بهدف

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو ومودرن فيوتشر فى الدورى الممتاز

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