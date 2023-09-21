الشوط الأول: أحمد عاطف يقود فيوتشر للتقدم على فاركو بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو ومودرن فيوتشر، المقامة حاليًا على ستاد برج العرب بالإٍسكندرية، بتقدم الأخير بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

وفي الدقيقة الـ45+2، سجل أحمد عاطف هدف فيوتشر بعد تمريرة رائعة من باسم علي، قابلها الجناح بوضع الكرة داخل الشباك.

وبدأ فاركو، بقيادة مديره الفني برونو روماو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا- عبدالله بكري- محمود البدري- عزمي غوما.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمود جهاد- محمود عماد.

خط الهجوم: سيف تيري- رزقي حمرون - عمرو جمال .

ويجلس على مقاعد البدلاء محمود السيد وأحمد بحراوي وشكري نجيب وصلاح باشا وأحمد عوض وأحمد صغيري وأحمد شريف وياسين مرعي وأحمد فؤاد.

بينما جاء تشكيل مودرن فيوتشر بقياده مديره الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي – خالد رضا – محمود رزق – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: ناصر ماهر- غنام محمد – بابا توندي بيلو – كجالي درامي.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي – أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود حمدي ومحمد ربيعة وطارق طه ومحمد خليفة نصير وعلي زعزع وأحمد رفعت ومحمد فاروق ومروان محسن وعمر السعيد.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود ناجي حكمًا للساحة ويساعده هشام الدسوقي حكم مساعد أول ومحمد عاطف الزناري حكم مساعد ثان، ومعهما السيد منير حكمًا رابعًا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.