الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو ومودرن فيوتشر فى الدورى الممتاز

البرتغالي ريكاردو
البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر

أعلن البرتغالي برونو روماو، المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه لمباراة مودرن فيوتشر، التي ستبدأ في الرابعة عصرًا باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا. 

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا عبد الله بكري- محمود البدري- عزمي غوما.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمود جهاد- محمود عماد. 

خط الهجوم: سيف تيري- رزقي حمرون - عمرو جمال .

ويجلس على مقاعد البدلاء محمود السيد وأحمد بحراوي وشكري نجيب وصلاح باشا وأحمد عوض وأحمد صغيري وأحمد شريف وياسين مرعي وأحمد فؤاد.

كما أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر، تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى ..محمود جنش. 

خط الدفاع: باسم علي – خالد رضا – محمود رزق – عمر كمال عبد الواحد. 

خط الوسط: ناصر ماهر- غنام محمد – بابا توندي بيلو – كجالي درامي.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي – أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود حمدي ومحمد ربيعة وطارق طه ومحمد خليفة نصير وعلي زعزع وأحمد رفعت ومحمد فاروق ومروان محسن وعمر السعيد.

وتعاقد فاركو مع 11 لاعبا جديدا، ويحاول برونو روماوالمدير الفني بالتشكيلة الجديدة تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي والمنافسة بقوة هذا الموسم وتعاقد مودرن فيوتشر مع 9 لاعبين جدد وبدأ فورموسينيو مشواره مع فريق مودرن فيوتشربالهزيمة أمام سينجيدا التنزاني بهدف دون رد في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويسعى لتحقيق أول فوز له مع الفريق ليكون بداية قوية لمشواره في الدوري.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري، ومعهم السيد منير حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

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