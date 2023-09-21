فاركو يستضيف مودرن فيوتشر في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا على فاركو في الرابعة عصر اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024 .

فاركو بقيادة مدربه البرتغالي برونو روماو تعاقد مع 11لاعبا جديد لتدعيم صفوف الفريق، حيث ضم السيراليوني موسيس توراي والغيني محمد بانجورا من نادي تروا الفرنسي ومحمود البدري مدافع سيراميكا كليوباترا والسنغالي أبوبكرنداي من نادي الجمارك السنغالي وشريف دابو من المصري وعمرو وردة من أبولون القبرصي وصلاح باشا من نادي جيوجليانو الإيطالي ومحمد فخري لاعب الأهلي وثلاثي حراسة المرمى فارس السيد وكريم نبيل ومحمد نديم بينما رحل عن الفريق كل من محمد أسامة وعبد الناصر دي ماريا ومحمود حمادة .

ويحاول روماو بالتشكيلة الجديدة تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، والمنافسة بقوة هذا الموسم.

9 لاعبين ينضمون لفيوتشر

في المقابل شهد مودرن فيوتشر تغييرات شاملة في صفوفه بدأت بتولي البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المسئولية الفنية بعد رحيل علي ماهر والتعاقد مع تسعة لاعبين وهم رباعي الأهلي محمد محمود وعبد الرحمن مانو ومحمد خليفة نصير ووليد مصطفى إضافة إلى الجابوني كريست بيكالي من نادي شريف تيراسبول المولدوفي وخالد رضا مدافع إنبي والجامبي كاجالي درامي إعارة من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي والبنيني حساني أيموراني من نادي لوتو ومحمود صادق إعارة من بيراميدز بعد رحيل نجوم الفريق سعد سمير ومحمد رضا ومحمود مرعي ومهند لاشين وكذلك هشام حافظ .

وبدأ فورموسينيو مشواره مع الفريق بالهزيمة أمام سينجيدا التنزاني بهدف في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويسعى لتحقيق أول فوز له مع الفريق ليكون بداية قوية لمشواره في الدوري .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري ومعهم السيد منير حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو .