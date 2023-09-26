فيوتشر يحول تأخره أمام الداخلية لفوز ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة

تغلب “مودرن فيوتشر” على الداخلية بهدفين مقابل هدف، خلال لقاء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.

وتمكن “فيوتشر” من احتلال صدارة ترتيب الدوري بست نقاط بالعلامة الكاملة، بينما وقع الداخلية بالمركز التاسع برصيد 3 نقاط.

وتقدم الداخلية عن طريق ألان كيمبادي بالدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل في التصدي لها بطريقة غريبة محمود جنش.

وعاد فيوتشر في النتيجة خلال 7 دقائق، بعدما سجل التعادل عمر كمال بالدقيقة 66 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم سجل أحمد رفعت هدف الفوز بالدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وتصدى “جنش” بنجاح لركلة جزاء عبد الرحمن عاطف ويُنقذ مرمى مودرن فيوتشر من الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



تشكيل الداخلية أمام فيوتشر

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

ويغيب عبد العزيز السيد زيزو صاحب هدف الفوز في الجولة الأولى عن لقاء اليوم بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

تشكيل فيوتشر أمام الداخلية

وجاء تشكيل فيوتشر أمام الداخلية كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.

في خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.

في خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.