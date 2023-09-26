سموحة يهزم بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تحقيق الفوز أمام نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري النيل.

افتتح التسجيل لسموحة، أحمد خالد في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 54 تلقى محمد عبدالرازق لاعب بلدية المحلة بطاقة حمراء، بعدما منع فادي فريد لاعب سموحة من التوغل داخل منطقة الجزاء ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الضيوف.

ونجح عمرو قلاوة في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 56 معلنا عن الهدف الثاني لسموحة.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأول، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 3 نقاط في المركز التاسع.

جاء تشكيل سموحة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، محمود وحيد.

الوسط: حمدي علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد.

الهجوم: مصطفى البدري، لحسن دهودة، فادي فريد.

فيما ضم تشكيل بلدية المحلة كلًا من:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: محمد عبدالرازق، محمد صابر، أحمد رضا، حسام حسن.

الوسط: يوسف حسن، عبدالرحمن اللاهوني، ماجد هاني.

الهجوم: عبدالرحمن سمانة، عبدالناصر دي ماريا، حسام أشرف.

أدار اللقاء تحكيميا محمد الغازي حكما للساحة وعاونه كل من إبراهيم السوداني، عمرو جمعة، إبراهيم محجوب حكما رابعا، محمد عباس قابيل حكما للفيديو، وعاونه محمد الشناوي.