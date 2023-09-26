الشوط الأول.. سموحة يتقدم على بلدية المحلة بهدف نظيف بالدورى

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة ونظيره سموحة، المقامة حاليا على استاد غزل المحلة، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في ثاني أيام الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، وفي الدقيقة الـ26، يلغي حكم الساحة محمد الغازي، هدفا لسموحة سجله مصطفى البدري، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الـ43، يحرز أحمد خالد هدف سموحة الأول، بعد تمريرة من محمود وحيد من رمية تماس إلى أحمد خالد يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وكان فريق بلدية المحلة قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق، وأحمد رضا وحسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن وماجد هاني، وعبدالرحمن اللاهوني وعبدالرحمن سمانة.

خط الهجوم: عبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد حسين ومحمد رجب، ومحمد أشرف وإسلام مرزوق، وأحمد الجناوي وكريم أشرف، وفابيو حكيم، وماهر إبراهيم ومؤمن علي، ومعاذ أحمد.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة ونظيره سموحة بالدورى الممتاز

تنقل مباراة بلدية المحلة ونظيره سموحة، في تمام الرابعة عصرا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم استديو تحليلي يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين، عبر إحدى قناتيها.

طاقم تحكيم مباراة بلدية المحلة وسموحة بالدورى الممتاز

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمد الغازي حكما للساحة، ويعاونه إبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وعمرو جمعة حكم مساعد ثان، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

بينما يتولى تقنية الفيديو، كل من محمد عباس قابيل، ويساعده محمد الشناوي.

بينما كان تشكيل سموحة التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا وأحمد حكم، ومحمد المغربي ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي علاء وعمرو قلاوة، وأحمد خالد ومصطفى البدري.

خط الهجوم: لحسن دهدوه فادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: حسين تيمور وميدو مصطفى، وأحمد جمال ومحمود حليمو وعبداللطيف بن قسو، وإسلام جابر وأبو بكر محمد، حسين فيصل وحسام حسن.