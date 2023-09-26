الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يستضيف الداخلية فى مباراة البحث عن الانتصار الثانى فى الدورى الممتاز

فيوتشر فاز في مباراته
فيوتشر فاز في مباراته الأولى على فاركو

يحل الداخلية ضيفا على فريق مودرن فيوتشر في السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريقان حقق الفوز في الأسبوع الأول، حيث فاز مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على فاركو بملعبه بهدفين نظيفين وفاز الداخلية بقيادة ميمي عبد الرازق على انبي بهدف دون رد ويسعى كل فريق لتحقيق الانتصار الثاني والوصول للنقطة السادسة.

فريق مودرن فيوتشر وعلى عكس التوقعات ظهر بشكل جيد في مباراة فاركو رغم التغييرات الكبيرة في صفوفه ورحيل مدربه علي ماهر ونجوم الفريق محمود مرعي وسعد سمير ومهند لاشين ومحمد رضا، لكن الفريق أكد أنه مازال بامكانه التواجد مع الكبار والمنافسة بفوة هذا الموسم.

البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر، حرص على دراسة فريق الداخلية ومشاهدة مباراته مع انبي أكثر من مرة لتفادي المفاجأت وقام بتدريب لاعبيه على أكثر من طريقة لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع للاعبي الداخلية كما حذرهم من الهجمات المرتدة التي سيلجأ اليها الدادخلية للوصول لمرمى محمود جنش.

على الجانب الأخر بدأ فريق الداخلية الدوري بقوة وحقق فوزا لم يكن متوقعا على انبي خاصة أن الفريق شهد عملية احلال وتجديد شاملة في صفوفه لكن خبرات ميمي عبد الرازق ساهمت في وضع الفريق على الطريق الصحيح .

 ميمي عبد الرازق حرص على دراسة فريقمودرن فيوتشر جيدا بعد مشاهدة مباراته مع فاركو وقام بتدريب لاعبيه على كيفية إيقاف مفاتيح لعبه ومصادر خطورته وقام ميمي عبد الرازق يتجهيز بديل عبد العزيز السيد صاحب هدف الفوز على انبي الذي تعرض لاصابة تبعده عن مباراة الليلة.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده شريف عبد الله وخالد السيد ومعهم محمود الدسوقي حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز الداخلية مودرن فيوتشر البرتغالي ريكاردو فورموسيني ميمي عبد الرازق

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