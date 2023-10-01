مدرب إنتر ميامى يكشف مستجدات إصابة ميسى

كشف تاتا مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن مستجدات إصابة قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغاب ميسي عن إنتر ميامي للمباراة الثالثة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي الأخير مع الأرجنتين وفي اللقاء الأول بعد عودته مع إنتر.

وقال مارتينو، في تصريحات ما بعد لقاء إنتر ميامي ونيويورك سيتي: "سأكرر ما قلته من قبل، نحن نتقدم خطوة بخطوة، سنقيم حاله قبل مواجهة شيكاجو، لم نخاطر به في نهائي، ولن نفعل ذلك الآن".

وأضاف: "إذا كان جاهزًا للعب ضد شيكاجو فسيكون في دكة البدلاء، إذا كان ذلك خطيرًا، فسيظل خارج قائمة الفريق، وسنفعل نفس الشيء ضد سينسيناتي".

إنتر ميامي يسقط.. وميسي غائب

وسقط إنتر ميامي الأمريكي الذي افتقد مرة جديدة لجهود نجمه ميسي للإصابة في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نيويورك نيكس سيتي إف سي 1-1، السبت في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ما قلّص من حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وهي المباراة الثالثة تواليًا التى يفشل فيها إنتر في تحقيق الفوز، في حين تحوم الشكوك حول الحالة البدنية لميسي الذي عاد من واجبه الدولي مع منتخب بلاده في بداية سبتمبر وهو يعاني من "إرهاق عضلي".

ويتواجد فريق إنتر ميامي حاليًا في المركز الثالث عشر في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة، بعد خوضه 30 مباراة، ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، والذي خاض 31 مباراة.