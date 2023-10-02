أسوان يستضيف النجوم.. وبترول أسيوط يواجه بروكسي في الأسبوع الثاني لدوري المحترفين

تتواصل اليوم مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري المحترفين حيث يستضيف أسوان بقيادة حمدي حمدان فريق النجوم ويحل بروكسي ضيفا على بترول أسيوط في الرابعة عصرا.

في ستاد أسوان يبحث فريقا أسوان والنجوم عن الفوز الذي فشلا في تحقيقه في الأسبوع الأول الذي شهد خسر أسوان الهابط من الدوري الممتاز أمام بتروجت بهدفين نظيفين في حين تعادل النجوم مع مكادي بدون أهداف.

أسوان يبحث عن الفوز الأول

فريق أسوان بقيادة حمدي حمدان يسعى لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز الأول لذلك حرص حمدي حمدان على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة بتروجت خاصة أن الفريق الأسواني من الفرق المرشحة للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز لذلك يسعى لتصحيح أوضاعه سريعا.

وفي المقابل قد لايكون النجوم من الفرق المرشحة للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز لكنه يسعى للتواجد ضمن الفرق العشرة الأولى لتفادي اللعب على الهبوط لدوري القسم الثاني " ب " لذلك سيعمل على العودة بنتيجة إيجابية

يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده محمود دين ومحمد أبورحاب ومعهم محمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

مواجهة صعبة بين بترول أسيوط وبروكسي

وفي أسيوط يستضيف بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود فريق بروكسي بقيادة محمد حامد في مباراة صعبة خاصة أن بترول أسيوط يسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه في الأسبوع الأول على النصر للتعدين 3-1 في يبحث بروكسي عن الانتصار الأول بعد التعادل مع القناة 2-2 .

وشهدت تدريبات الفريقين حماسا كبيرا من اللاعبين وإن كان

بروكسى سيفقد جهود مدحت فاقوسة بسبب الإصابة في الركبة ومحمود عزت ونادي حسن لعدم الجاهزية نتيجة التعاقد معهما قبل انطلاق المسابقة بأيام وعمرو عبد العزيز ومحمد أحمد لأسباب فنية.

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده وليد حميد ووليد عبد اللطيف ومعهم هيثم الشريف حكما رابعا.