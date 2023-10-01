حرس الحدود يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل منهما في دوري المحترفين

تعادل غزل المحلة وحرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب غزل المحلة في افتتاح الأسبوع الثاني لدوري المحترفين ليرتفع رصيد كل فريق إلى 4 نقاط.

تقدم حرس الحدود بهدف سجله محمود ممدوح في الدقيقة 41 وتعادل رجب مارو لغزل المحلة في الدقيقة 61 .

سيطر الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول وكانت هناك فرصة واحدة لغزل المحلة في الدقيقة الثانية عندما مرر عبده يحيى كرة عرضية أرضية سددها أسامة خليل في منتصف المرمى وأمسكها الحارس محمد فوزي .

وفي الدقيقة 24، أنقذ عمرو شعبان حارس غزل المحلة مرماه من هدف مؤكد وفي الدقيقة 30 أجري محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود تغييرا اضطراريا بنزول محمود أبو جودة بدلا من جلال الشرقاوي المصاب.

الحرس يتقدم بهدف محمود ممدوح

في الدقيقة 41 مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية سددها محمود ممدوح برأسه رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة مسجلا الهدف الأول لحرس الحدود لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف.

في بداية الشوط الثاني دفع خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بالنيجيري شارلز باسي وأحمد حسني " أوشا " بدلا من أسمة خليل ويوسف بيبو ودفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود بدلا من أحمد شديد قناوي المصاب .

كثف غزل المحلة هجماته بحثا عن هدف التعادل وسط استبسال من مدافعي حرس الحدود وتلقى عبده يحيى كرة عرضية وسددها برأسه بعيدا عن المرمى.

رجب مارو يتعادل لغزل المحلة

أجرى خالد عيد التغيير الثالث بنزول رجب مارو بدلا من عبد الرحيم عموري وفور نزوله سجل رجب مارو هدف التعادل في الدقيقة 16 عندما تلقى شارلز باسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وهيأها لرجب مارو الذي سددها قوية داخل المرمى مسجلا هدف التعادل .

واصل غزل المحلة هجومه ومرر شارلز باسي الكرة لمحمد جابر المنطلق في الجانب الأيمن مررها عرضية لرجب مارو الذي هيأها لنفسه وسددها بجوار القائم ودفع خالد عيد بمحمود علاء وعبد الله بيكا بدلا من خالد الإخميمي وعبد الرحمن يوسف "بودي" ورد محمد مكي بالدفع بعبد الله محمود ومحمد النجيلي بدلا من يحيى حامد وإبراهيم القاضي.

احتسب الحكم إبراهيم محجوب 6 دقائق وقت بدل ضائع وخلالها دفع محمد مكي بأحمد داود ثم أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .