الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. فريق جمهورية شبين يستضيف غزل المحلة فى مواجهة جماهيرية

تدريبات فريق الجمهورية
تدريبات فريق الجمهورية شبين

يشهد ملعب الجمهورية شبين بالمنوفية مواجهة قوية بين فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان وغزل المحلة بقيادة خالد عيد في الأسبوع الأول لمسابقة دوري المحترفين.

 جمهورية شبين الذي قدم موسما رائعا في دوري القسم الثاني يسعى لبداية قوية في دوري المحترفين، بعد أن دعم صفوفه ب 12 لاعبا، هم: محمد أبو المجد بوشا من كهرباء الإسماعيلية وأبو بكر زغلول مدافع الشمس ومحمد نجاتي ومؤمن إبراهيم من أبوقير للأسمدة ومحمد عبدالمنعم من دكرنس ومصطفى محمود وأحمد موسى كابوريا لاعبى إف سي زد وغريب ياسر لاعب حرس الحدود ومحمد حمدان لاعب غزل المحلة وطلبة محمد لاعب أسوان وأحمد توتي مهاجم الاتصالات و حسن بشندي من بلدية المحلة.

على الجانب الأخر قام الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة خالد عيد بعملية إحلال وتجديد شاملة في صفوف الفريق بعد الهبوط من الدوري الممتاز وضم  23لاعبا، هم: محمود غالي من طنطا وبد الرحيم عموري لاعب  الحمام  وأحمد حجي من الجونة والمخضرم أحمد مجدي لاعب بايونيرز وأسامة خليل وأحمد حسن أوشا ثنائي مستقبل وطن ومحمود مسعد من المجد السكندري وعبد الله بيكا لاعب السكة الحديد ومحمد حجازي من الزرقا وأحمد محارب لاعب كفر الشيخ  وعبد الرحمن يوسف ومحمود الجزار ثنائي  العبور ورجب مارو مهاجم لافيينا ومحمد أبو المجد من الألومنيوم ومحمد طارق لاعب إف سي زد ومجدي صابر من بلقاس سيتي ورجب جمال من دمنهور ويوسف بيبو لاعب حرس الحدود وعمرو مصطفى من القناة وعلي العباسي من بورتو السويس وأحمد سوداني لاعب المقاصة وعلي بسيوني من بني عبيد ومصطفى الشاذلي لاعب المقاولون مواليد 2001.

ويسعى غزل المحلة لتحقيق الانتصار وتأكيد رغبته في العودة سريعا لدوري الأضواء والشهرة.

يدير المباراة أحمد جلال ويساعده وائل عاطف ومحمد سعيد ومعهم محمد طه حكما رابعا.

دوري المحترفين الجمهورية شبين غزل المحله خالد عيد عصام شعبان

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