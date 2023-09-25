بترول أسيوط يهزم التعدين 3-1 وبتروجت يفوزعلى أسوان بهدفين في دوري المحترفين

شهدت المبار يات الثلاث التي أقيمت اليوم في دو ري المحترفين تسجيل ستة أهداف وانتهت مباراتان بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل السبي .

في ملعب بتروسبورت بدأ فريق بتروجت بقيادة مدربه السيد عيد مشواره في دوري المحترفين بالفوز على أسوان بهدفين نظيفين ليحصل على أول ثلاث نقاط ..جاء الهدفان في الشوط الأول وسجلهما إسماعيل بامبا في الدقيقتين 16 و20 ..وفي الشوط الثاني حرمت العارضة محمد مرسي لاعب أسوان من تسجيل هدف تقليص الفارق .

بدأ بتروجت المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوالنجا في حراسة المرمى ومحمود شديد وأحمد بحبح وهادي رياض وخالد أبوزيادة وأحمد ر ضا ورشاد المتولي وسامح إبراهيم ومحمود فيليكس ومصطفى شلطان وإسماعيل بامبا .

أدار المباراة أحمد ناجي وساعده محمد مصطفى إسماعيل ومحمد طارق منير ومعهم إسلام أبو شنب حكما رابعا .

وفي أسوان نجح بترول أسيوط بقيادة مدر به أحمد عبد المقصود في تحويل تأخره أمام فريق النصر للتعدين بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف ليحصل على أول ثلاث نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم النصر للتعدين بهدف سجله أحمد ممدوح من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ..وفي الشوط الثاني تغير الحال تماما وسجل أحمد خالد هدف التعادل لبترول أسيوط في الدقيقة 53 وأضاف أحمد أشرف " ميسي " الهدف الثاني من ركلة جزاء ثم سجل عبد الرحمن الخميسي الهدف الثالث في الدقيقة 71

أدار المباراة محمد ناصر عباس وساعده أحمد عبد الباسط وسيد أبو خاطر ومعهم عبد الحكيم ناصر حكما رابعا.

وفي ملعب السكة الحديد بالقاهرة تعادل فريقا النجوم ومكادي بدون أهداف ليحصى كل فريق على أول نقطة هذا الموسم وجاءت المباراة متوسطة المستوى .

أدار المباراة محمد عبد العليم وساعده علاء عبد الباسط ومحمد علي توفيق ومعهم علاء صبري حكما رابعًا.