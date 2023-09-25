النجوم يواجه مكادى بدون مدير فنى فى الأسبوع الأول من دورى المحترفين

يستضيف النجوم فريق مكادي في الرابعة عصر اليوم، بملعب السكة الحديد في الأسبوع الأول لدوري المحترفين.

الفريقان لعبا الموسم الماضي في دوري القسم الثالث وتصدر كل منهما مجموعته ثم صعد لدوري المحترفين بعد تجاوز الدورة الرباعية الفاصلة لكن الفارق بينهما، أن مكادي حافظ على الاستقرار الفني ببقاء عثمان أحمد المدير الفني صاحب انجاز الصعود لدوري المحترفين بينما رحل أحمد عيد عن النجوم وتم تعيين محمد حمص لاعب الإسماعيلي السابق مديرا فنيا، لكنه لم يستمر طويلا وتولي المسئولية المجري جورج جاليدي الذي لم يستمر سوى أياما قليلة ثم رحل قبل بداية الدوري.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، دعم مكادي صفوفه بضم 15 لاعبا، هم: محمد عصام الغندور حارس الانتاج الحربي ومحمد مصطفى حارس الجمهورية شبين وهشام عبدالحميد ومحمد معوض لاعبى الاتصالات وإبراهيم بيبو لاعب بايونيرز ومؤمن عاطف لاعب القناة وشمس محارب من كفر الشيخ وإسلام رشدي لاعب دكرنس ومحمود السيد من بلدية المحلة وأحمد مندي من إيسترن كومباني وعبد الواحد عبد العزيز ومحمد علي من القناة وأحمد سعيد أوكا لاعب النصر للتعدين وعمر سعد أوكا لاعب الجونة مواليد 2001 وحسام الريالي لاعب وادي دجلة مواليد 2001.

في المقابل تعاقد النجوم مع 12 لاعبا هم طار ق وطني من السكة الحديد وإسلام زيدان لاعب الإسماعيلي ومحمد مناع من دمنهور وأحمد حاتم من إيسترن كومباني ومحمد صالح لاعب المصري ومحمد جابر من انبي وأيمن عادل لاعب فاركو ووليد توفيق حارس المنيا والمخضرم محمد طلعت مهاجم إف سي زد وأحمد أشرف ويوسف علاء من بلدية المحلة والجابوني جيلكريست نجويما من نادي إف سي 105.

يدير المباراة محمد عبد العليم، ويساعده علاء عبد الباسط ومحمد علي توفيق، ومعهم علاء صبري حكما رابعًا.