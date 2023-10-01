الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الريال.. غياب ألابا وتواجد فينسيوس أمام نابولي في الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة ريال مدريد وناوبولي

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دور ابطال اوروبا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أكتوبر .

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية .

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة .

 

ويستضيف نابولي الريال في دور المجموعات ضمن مباريات الجولة الثانية، في قمة مباريات المجموعة الثالثة.

وشهدت القائمة غياب النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة بينما تواجد فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام على رأس القائمة.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا صعبًا على نظيره يونيون برلين الألماني في الجولة الأولى بهدف نظيف.

 

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قائمة الريال.. غياب ألابا وتواجد فينسيوس أمام نابولي في الأبطال

 

حراسة المرمى: لونين، كيبا، كانزيارس

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، فاسكيز، جارسيا، ميندي، روديجير، كاريو

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس

خط الهجوم: دياز، فينسيوس، خوسيلو، رودريجو

 

 

وتصدر الريال الدوري أمس بعد الفوز على جيرونا بثلاثية نظيفة.

وحسم النادي الملكي الفوز في الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع خوسيلو والفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقتين 17 و21. 

وفي الشوط الثاني أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فوز الريال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف والذي تغلب على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد أمس الجمعة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

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