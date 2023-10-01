الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر غضب أوسوريو بعد فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب عصبية الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق عقب مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

 

نتيجة مباراة الزمالك وارتا سولار

وجاءت نتيجة مباراة الزمالك وارتا سولار 4-1 في إياب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية ليتأهل الفريق إلى دور المجموعات.

 

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وأكد المصدر أن أوسوريو كان غاضبا من مدرب أرتا سولار وكان يستعد للتوجه إليه عقب نهاية اللقاء بسبب استيائه من بعض تصرفات المدرب في بداية مباراة الزمالك وارتا سولار والاعتراض على الحكم الرابع وأمور من هذا القبيل وهو ما أغضب مدرب الزمالك بشدة.

وتابع المصدر: "الجهاز المعاون أمسك بأوسوريو قبل الاشتباك مع مدرب أرتا سولار ونجحوا في تهدئته قبل أن يتطور الأمر".

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وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب

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