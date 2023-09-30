طبيب الأهلى يوضح آخر تطورات موقف المصابين قبل مباراة إنبي في الكأس

أنهي الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي الجدل حول إصابة 7 لاعبين في الفترة الأخيرة خاصة أن الفريق مقبل على منافسات مختلفة سواء محليا وقاريا حيث سيواجه إنبي الأربعاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر أو سيمبا التنزاني في النسخة الأولى للدوري الإفريقي.

وأكد طبيب الأهلي أن صلاح محسن لاعب الفريق سيغيب لمدة أسبوع بينما يحتاج كريم نيدفيد لاعب الوسط للمدة نفسها قبل العودة للتدريبات الجماعية فيما يحتاج عمرو السولية ومحمود متولى فترة لا تقل عن عشرة أيام قبل بدء مشاركتهما بشكل تدريجى فى التدريبات إلا أنهما لن يحصلا على الضوء الأخضر للوجود فى المباريات قبل أسبوعين على أقل تقدير.

وشدد الدكتور أحمد جاب الله على أن خالد عبدالفتاح سيكون جاهزا للمشاركة فى المباريات خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل خاصة أن الطبيب الذى أجرى له جراحة عظمة الترقوه نصح بذلك وهو يشارك فى التدريبات دون أزمات.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للأهلي إن أكرم توفيق وكريم فؤاد جاهزان للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى دون أى أزمة طبيبة والقرار يخضع لرؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

بيبو: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على سانت جورج

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن الفوز على سانت جورج الإثيوبي مهم في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق حقق مكاسب عديدة من خلال النتيجة والأداء وتحقيق أهداف الجهاز الفني.

وأوضح أن الجهاز الفني استغل المباراة في تنفيذ جوانب خططية جديدة في ظل امتلاك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو ما أسهم في تقديم عرض مميز والفوز بعدد وافر من الأهداف وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن كل لاعب في الأهلي يملك مقومات مميزة، وأن الفريق هدفه المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري.

وشدد بيبو على أن جمهور الأهلي لا يتشبع من الانتصارات، وهي نفس فلسفة الفريق، وأن الفترة القادمة سوف تشهد استمرار العمل بكل جدية وتركيز لتحقيق هذا الهدف.

ويستأنف الفريق بالنادي الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة إنبى مساء الاربعاء المقبل فى نصف نهائى بطولة كأس مصر النسخة القديمة وذلك عقب الفوز على فريق سان جورج بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ 32 لبطولة إفريقيا.