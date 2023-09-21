طبيب الأهلى يكشف موقف المصابين من اللحاق بمباراة سان جورج الإثيوبى

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق بالنادي الأهلي، عن أن الأشعة التى أجراها كريم نيدفيد لاعب الوسط أثبتت تعرضه لتمزق خفيف فى العضلة الأمامية بينما يعانى عمرو السولية تمزقًا فى العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلى مكثف.

وأكد طبيب القلعة الحمراء أن الثلاثى عمرو السولية ومتولى ونيدفيد فى حاجة إلى ثلاثة أسابيع قبل بدء المشاركة التدريجية فى التدريبات الجماعية.

وأضاف الدكتور أحمد جاب الله خلال تقريره أمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني أن الجهاز الطبى يتعامل بحذر فى عودة الثلاثى تخوفًا من تكرار أو تجدد الإصابة كما حدث مع عمرو السولية قبل معسكر الفريق في النمسا.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الظهير الأيمن خالد عبدالفتاح شارك فعليًا فى مباراة ودية بمعسكر النمسا، لكن الطبيب الذى أجرى له جراحة الترقوة، شدد على عدم مشاركته فى المباريات الرسمية إلا بعد مرور شهرين كاملين من الجراحة، وبالتالى يحتاج إلى أسبوعين آخرين.

وشدد على أن وجود كريم فؤاد فى قائمة الفريق لمواجهة المصرى رغبة مارسيل كولر المدير الفنى فى إدخاله خطوة بخطوة فى أجواء المواجهات الرسمية، وسيقوم بنفس الدور مع أكرم توفيق والثنائى عائد للتدريبات بعد التعافى خلال المباريات المقبلة من أجل اكتمال صفوف الفريق .

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته دون راحة مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز أمس برباعية نظيفة.

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملًا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.