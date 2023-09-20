الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يعلن حضور 30 ألف مشجع أمام سانت جورج

جمهور الأهلي
جمهور الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء الأربعاء موافقة الجهات الأمنية بشأن حضور 30 ألف متفرج لمباراة سانت جورج الإثيوبي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الإثيوبي مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع

كشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن تلقي إدارة القلعة الحمراء موافقة من الجهات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي.

وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

الأهلي استهل الموسم الجديد 2023-2024 بخسارة لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة قبل أن يحقق انتصارا كبيرا على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في انطلاق بطولة الدوري.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سانت جورج

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم بدون راحة بعد فوزه الكبير أمس على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة.

كولر استهل المران بعقد محاضرة فيديو مع اللاعبين من أجل شرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمواجهة أمس.

واكتفى اللاعبون بإجراء تمرينات بدنية واستشفائية في صالة الألعاب الرياضية بالإضافة إلى مران الجري حول الملعب.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري.

موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام سانت جورج 

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن معاناة الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو من كدمة قوية في العضلة الأمامية ليغيب عن مران اليوم، ويكتفي بأداء جلسة علاج طبيعي وسيخضع لفحص طبي لمعرفة موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

الاهلى الجهات الامنية الأهلي يعلن حضور 30 ألف متفرج في مباراة سانت جورج بدوري الأبطال سانت جورج الإثيوبي دورى ابطال افريقيا

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