عاجل| طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسى تاو

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس.

أضاف جاب الله أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى اليوم، وسيخضع لفحص طبي غدًا يحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

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واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.