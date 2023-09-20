الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد رباعية الأمس.. مباراة الأهلي والمصري تتصدر منصات التواصل

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

تصدرت مباراة الأهلي والمصري محركات البحث على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب المباراة الأولى لهما في الموسم الجديد للدوري المصري 2023- 2023، والتي انتهت بفوز المراد الأحمر.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس، بملعب برج العرب في إطار الجولة الأولى للدوري المصري.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان #الأهلي-الجامد، وانهالت تعليقات المغردين بالدعم لللاعبيين.

وقدم عدد كبير من رواد التواصل ومشجعي الأهلي التحية للاعبين بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق أمام المصري وافتتاح أولى المباريات له في الدوري بفوز مستحق.

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء من اللاعبين الاستمرار بالفوز وحصد لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حققه الموسم الماضي بفارق نقاط كبيرة بينه وبين الفرق الأخرى.

جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023

"الدستور" تحلل.. لماذا اكتسح الأهلي المصري برباعية "مزيكا"؟

وسجل أهداف الأهلي كلاً من رضا سليم في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، والهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 69 وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 74، بينما اختتم أهداف الأهلي والمباراة كريم فؤاد في الدقيقة 88.

الدوري المصري في الموسم الماضي

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بقيادة مارسيل كولر، وهذا اللقب كان له طعم خاص بعد غيابه لمدة موسمين لصالح الزمالك، ويسعى الأهلي إلى استمرار هذا النجاح والبداية القوية في الموسم الجديد.

تحديات النادي المصري ضد الأهلي

ويسعى المصري إلى الظهور بشكل جيد في موسم الدوري الجديد بعد تعاقده مع المدرب علي ماهر وعدد من الصفقات الجديدة، حيثُ يتطلع المصري إلى تحقيق نتائج إيجابية والتنافس في الدوري بشكل يليق به وجمهوره الأخضر.

الأهلي والمصري البورسعيدي الاهلى المصرى المصرى البورسعيدى مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي النادي الأهلي الدوري الدورى المصرى

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023

"الدستور" تحلل.. لماذا اكتسح الأهلي المصري برباعية "مزيكا"؟

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

وفاة الدكتور هاشم بحري تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

كواليس اكتشاف معبد أفروديت الأثرى فى خليج أبى قير بالإسكندرية

قصة عروسين يستبدلان الشبكة الذهب بالفضة: "كلفتنا 1800 جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟