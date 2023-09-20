بعد رباعية الأمس.. مباراة الأهلي والمصري تتصدر منصات التواصل

تصدرت مباراة الأهلي والمصري محركات البحث على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب المباراة الأولى لهما في الموسم الجديد للدوري المصري 2023- 2023، والتي انتهت بفوز المراد الأحمر.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس، بملعب برج العرب في إطار الجولة الأولى للدوري المصري.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان #الأهلي-الجامد، وانهالت تعليقات المغردين بالدعم لللاعبيين.

وقدم عدد كبير من رواد التواصل ومشجعي الأهلي التحية للاعبين بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق أمام المصري وافتتاح أولى المباريات له في الدوري بفوز مستحق.

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء من اللاعبين الاستمرار بالفوز وحصد لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حققه الموسم الماضي بفارق نقاط كبيرة بينه وبين الفرق الأخرى.

وسجل أهداف الأهلي كلاً من رضا سليم في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، والهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 69 وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 74، بينما اختتم أهداف الأهلي والمباراة كريم فؤاد في الدقيقة 88.

الدوري المصري في الموسم الماضي

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بقيادة مارسيل كولر، وهذا اللقب كان له طعم خاص بعد غيابه لمدة موسمين لصالح الزمالك، ويسعى الأهلي إلى استمرار هذا النجاح والبداية القوية في الموسم الجديد.

تحديات النادي المصري ضد الأهلي

ويسعى المصري إلى الظهور بشكل جيد في موسم الدوري الجديد بعد تعاقده مع المدرب علي ماهر وعدد من الصفقات الجديدة، حيثُ يتطلع المصري إلى تحقيق نتائج إيجابية والتنافس في الدوري بشكل يليق به وجمهوره الأخضر.