جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023

مواعيد مباريات الأهلي القادمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة مباريات الفريق في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات الأهلي القادمة، مواجهة سانت جورج الأثيوبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

وتأتي مواعيد مباريات الأهلي القادمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لموسم 2023-2024 في جميع المسابقات، على النحو التالي:

- سانت جورج الأثيوبي ضد الأهلي: يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

- سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي: يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "المقاولون العرب"، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

- الأهلي ضد سانت جورج الأثيوبي: يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

- الأهلي ضد الإسماعيلي: يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، في تمام السابعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

- الأهلي ضد بلدية المحلة: يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "القاهرة الدولي"، في الدوري المصري (وقد تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي نصف نهائي الدوري الإفريقي).

الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالفوز على المصري برباعية نظيفة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بالفوز على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وافتتح رضا سليم أهداف الأهلي بهدفه في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، ليعود بيرسي تاو بتسجيل هدفين في الدقيقتين 69 و74، وأضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 88 من زمن المباراة.