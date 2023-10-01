الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشركة الإيطالية الراعية لدورى السوبر الإفريقى تنهى أزمة مشاركة الأهلى

الأهلى
الأهلى

أسدل الستار أخيرًا على البنود الخلافية بين إدارة  الأهلي برئاسة محمود الخطيب والشركة الإيطالية المسئولة عن النسخة الأولي من الدوري الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن الشركة المنظمة أرسلت خطابًا نهائيًا للرد على مسئولى القلعة الحمراء بشأن تكاليف السفر والإقامة في المباريات الخارجية، حيث أكدت في الرد الرسمي أنها سوف تتحمل سفر 35 فردًا من بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي في أي رحلة خارجية خلال منافسات البطولة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة الإيطالية ستتحمل إقامة 3 أيام بفنادق خمس نجوم بإجمالي 20 غرفة يوميًا في المباريات خارج مصر، وليلة واحدة في حالة أن المباراة ستقام على ملعب المارد الأحمر.

وأوضح المصدر أن الشركة المنظمة تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء أزمة انضمام الثنائي التونسي على معلول والمالي إليو ديانج لبعثة الأهلي في تنزانيا، حيث يشارك معلول مع منتخب بلاده في لقاء ودي باليابان يوم 17 أكتوبر، ونفس الأمر لإليو ديانج المتواجد في السعودية، على أن يتواجد الثنائي قبل مواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري.

واختتم المصدر تصريحاته أن الشركة بعد إنهاء أزمة إجراءات القلعة الحمراء تكون أنهت البنود التي شهدت خلاف بينهما في الفترة الأخيرة.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي أمس في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء الأمس. 

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد. 

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون. 

وفاز الفريق الأول بالنادي الأهلي برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشركة المنظمة الاهلى محمود الخطيب كولر الدوري الإفريقي

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