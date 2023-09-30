السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحدد موعد السفر لتنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى السوبر الإفريقى

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، يوم 18 أكتوبر المقبل موعدًا للسفر إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم 20 من الشهر نفسه في افتتاح مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وبدأ سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، في استخراج التأشيرات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا بعد حسم قائمة اللاعبين الإفريقية

وطالب كولر من الجهاز الإداري تجهيز تأشيرات لكل اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية بما فيهم المصابين تحسبًا لتماثل البعض للشفاء وإمكانية مشاركته في المباراة حالة الجاهزية الفنية والبدنية.

مسئولو الأهلى تلقوا إخطارا رسميًا من الشركة الإيطالية المسئولة عن تنظيم بطولة الدورى الإفريقى يفيد بانتهاء أزمة تحمل قيمة إقامة الفريق بتنزانيا قبل المباراة الأولى أمام سيمبا المقرر لها 20 أكتوبر المقبل.

كانت لوائح البطولة تنص على تحمل ليلة واحدة فقط، بينما يرغب مسئولو الأهلى فى أن يتم توفير إقامة ثلاث ليال قبل المباراة.

وتضمن الإخطار أن الشركة الإيطالية سوف تتحمل قيمة تذاكر السفر بالنظام الاقتصادى، ولكن الأهلى سيحصل على تلك الأموال ويغادر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة ذهابا وإيابا لضيق الوقت.

ومن المقرر تنظيم النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي التي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر.

الأهلي يستعد دون راحة لمواجهة إنبي في الكأس 

يذكر أن الفريق بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته فى السادسة من مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة إنبى مساء الأربعاء المقبل فى نصف نهائى بطولة كأس مصر النسخة القديمة عقب الفوز على فريق سان جورج بأربعة أهداف نظيفة فى إياب دور الـ 32 لبطولة إفريقيا. 

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