كولر يستفسر عن هبوط لياقة لاعبي الأهلي.. وانتظام رضا سليم وموديست

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون علي هامش التدريبات من أجل الحديث عن أخطاء مباراة الفريق أمام سان جورج الإثيوبي رغم تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة.

وطلب كولر من مخطط الأحمال معرفة سبب هبوط اللياقة البدنية لبعض اللاعبين مقارنة بالمستوى الذي قدمه البعض خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.‏

في السياق ذاته، ينتظم المغربي رضا سليم والفرنسي أنتونى موديست، لاعبا الفريق، في تدريبات الفريق بعد غيابهما عن مباراة الفريق التي أقيمت باستاد القاهرة أمام سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الإفريقي.

وتغيب موديست عن مواجهة الفريق الإفريقي لعدم القيد، بينما تسبب الإيقاف فى غياب رضا سليم لعقوبة من قبل الاتحاد الإفريقى الكاف وقت تواجده مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي.

ويعود رضا سليم لمواجهة الفريق أمام سان جورج في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيابعد انتهاء الإيقاف لمباراة واحدة من أجل الحفاظ على مستواه الفني والبدني.

ودية لغير المشاركين أمام سانت جورج بمشاركة الناشئين

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على إقامة مباراة ودية أمس على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية، التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وبدأ عمرو السولية الجري حول الملعب قبل الودية ، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.