على معلول ضيف "كابيتانو مصر"

يحل اللاعب علي معلول نجم نادي الأهلي ومنتخب تونس ضيفًا على حلقتي الخميس والجمعة القادمين من برنامج "كابيتانو مصر" على قناة on time sports.

"معلول" نقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

معلول يكشف تفاصيل رحلته الكروية

يحكي "معلول" خلال الحلقه كواليس تسجيل أهدافه التاريخية مع الأهلي والمنتخب التونسي، وتفاصيل رحلته الكروية، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مواعيد برنامج كابيتانو مصر

برنامج كابيتانو مصر يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة ٩ مساء على قناة on والساعة ١٠ مساء على قناة on time sports.