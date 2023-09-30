السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمادة أنور: لاعبو الزمالك رجالة هزموا أرتا سولار بمجهودهم

الزمالك
الزمالك

وجه حمادة أنور، المدير الإداري السابق لفريق الزمالك، الشكر إلى لاعبي فريق الزمالك، الذين تأهلوا بمجهودهم الشخصي إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد ريمونتادا تاريخية على حساب أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وبعد تأخرهم فى الشوط الأول ويعوضون هزيمتهم فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين. 

وقال أنور، إن المدير الفني لفريق الزمالك خوان كارلوس أوسوريو،  لم يكن له دور فى الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن اللقطة التى شاهدها الجميع بين شوطي اللقاء عندما تجمع اللاعبون ومعهم محمود الونش، حيث تمت إعادة تنظيم خطوط الفريق داخل الملعب. 
وقال أنور، الذى سبق له كمدير إداري الحصول مع فريق الزمالك على بطولة الدوري والكونفيدرالية الإفريقية إنه يجب على اللجنة المعينة التى تدير شئون نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، توجيه الشكر للخواجة الكولومبي قبل أن يخرب فى الفريق أكثر من ذلك وتلبية مطالب الشارع الكروي الزملكاوي الذى لم يتحمل استمرار أوسوريو، على رأس القيادة الفنية. 

وتابع إن الإدارات عامة تتعاقد مع مدير فنى أجنبي وتتكبد خزينتها مبالغ بالدولار حتى يكون إضافة للفريق، لكن الأزمة أن أوسوريو، لم يقدم إضافة بل الأسوأ من ذلك إن تواجده بات يؤثر بالسلب على أداء ونتائج الفريق، حيث لم يحقق الفوز في بطولة الدوري بعد التعادل مع بيراميدز وقبله المقاولون العرب، وكاد أن يودع الزمالك بطولة الكونفيدرالية الإفريقية على يديه لولا شخصية اللاعبين الكبار بقيادة شيكابالا ولمّتهم مع مطلع الشوط الثاني. 
وأكد أنور أن شخصية اللاعبين خاصة أوباما هى التى أعادت الزمالك مع الدوليين أصحاب الخبرات الذين سجلوا الأهداف الأربعة أوباما وشيكابالا وزيزو والمثلوثي. 
وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفضل الأول فى تأهل الفريق الأبيض إلى دور المجموعات للجماهير التى ساندت اللاعبين حتى آخر لحظة رغم التأخر بهدف فى بداية اللقاء ومن بعدهم أولاد الزمالك بقيادة شيكابالا ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما وعمر جابر الذين دافعوا عن الكيان، مشيرًا إلى أن الحسنة الوحيدة لأوسوريو، كانت فى إشراك يوسف أوباما.

الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك شيكابالا حمادة أنور الدكتور عماد البناني

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