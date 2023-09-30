السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ثمن نهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32.

وكان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين دون رد، ليتأهل بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

اقرأ أيضا.. حمزة المثلوثى يسجل هدف التأهل لصالح الزمالك فى شباك أرتا سولار

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بتأخر الفريق الأبيض بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

سجل وارساما حسن هدف التقدم للفريق الجيبوتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وصار موقف الزمالك صعبًا للغاية، حيث يحتاج الفارس الأبيض لتسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

فريق أرتا سولار كاد أن يتقدم بعد 4 دقائق بعدما انطلاق حسلاني أحمد بالكرة على الجانب الأيمن ثم سدد الكرة ولكن مرت بشكل غريب لخارج اللمعب بعيدة عن المرمى.

مصطفى شلبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

وسجل وارساما حسن هدف التقدم لصالح أرتا سولار في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية من يعقوبا سونجيني من الجهة اليسرى للمتقدم من الخلف وارساما حسن الذي سدد الكرة على يسار محمد عواد.

في الدقيقة 17، شيكابالا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ونجح الحارس جيان نويل في التصدي لها لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

شيكابالا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الحارس بقبضة يده.

في الدقيقة 36 زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وسدد مصطفى شلبي كرة قوية في الدقيقة 45 بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك استهل الشوط الثاني بقوة وكاد أن ييسجل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط عندما استلمك شيكابالا الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل الكرة أمام المرمى وحولها سيف الدين الجزيري براسية قوية ولكن ارتدت من العارضة.

وبعد دقيقة سدد زيزو الكرة من داخل منطقة  الجزاء وهو خالي من الرقابة وأمسك بها الحارس جيان نويل أمونومي بثبات.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 50 بعدما سدد زيزو الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من العارضة ولكن تابعها يوسف أوباما برأسية سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني بعد توغل يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لشيكابالا الذي سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.

زيزو سدد الكرة من الركلة الثابتة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 61 مصطفى شلبي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في اتجاة الزاوية اليمنى وتصدى لها الحارس جيان نويل ببراعة.

في الدقيقة 63 عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وسددها إبراهيما نداي مباشرة لتمر خارج الملعب.

أحمد سيد زيزو تمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 75 بعد خطأ فادح من الحارس الذي فشل في الإمساك برأسية إبراهيما نداي قبل أن يتابع زيزو الكرة بعد خطأ الحارس لتسكن الكرة الشباك.

وسجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع في الدقيقة 89 بعد متابعته لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس.

الزمالك أرتا سولار الجبيوتي مباراة الزمالك وأرتا سولار البطولة الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية

مواد متعلقة

حمزة المثلوثى يسجل هدف التأهل لصالح الزمالك فى شباك أرتا سولار

الزمالك يقلب تأخره إلى تقدم مثير بهدفين ويعيد آماله فى التأهل

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام أرتا سولار بهدف ويقترب من توديع الكونفدرالية

الأكثر قراءة

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

الزمالك يقلب تأخره إلى تقدم مثير بهدفين ويعيد آماله فى التأهل

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة