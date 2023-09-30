السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمزة المثلوثى يسجل هدف التأهل لصالح الزمالك فى شباك أرتا سولار

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

تمكن حمزة المثلوثي من تسجيل الهدف الرابع لصالح الزمالك في شباك أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 88 بعدما حوّل يوسف أوباما الكرة برأسية قوية من أمام المرمى وتصدى لها الحارس ولكن تابعها المثلوثي بتسديدة سكنت الشباك.

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أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بتأخر الفريق الأبيض بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

سجل وارساما حسن هدف التقدم للفريق الجيبوتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وصار موقف الزمالك صعبًا للغاية، حيث يحتاج الفارس الأبيض لتسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

فريق أرتا سولار كاد أن يتقدم بعد 4 دقائق بعدما انطلاق حسلاني أحمد بالكرة على الجانب الأيمن ثم سدد الكرة، ولكن مرت بشكل غريب لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

مصطفى شلبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

وسجل وارساما حسن هدف التقدم لصالح أرتا سولار في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية من يعقوبا سونجيني من الجهة اليسرى للمتقدم من الخلف وارساما حسن الذي سدد الكرة على يسار محمد عواد.

في الدقيقة 17، شيكابالا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ونجح الحارس جيان نويل في التصدي لها لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

شيكابالا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الحارس بقبضة يده.

في الدقيقة 36 زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وسدد مصطفى شلبي كرة قوية في الدقيقة 45 بعيدة عن المرمى.


أحداث الشوط الثاني

الزمالك استهل الشوط الثاني بقوة وكاد أن يسجل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط عندما تسلم شيكابالا الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل الكرة أمام المرمى وحولها سيف الدين الجزيري برأسية قوية، ولكن ارتدت من العارضة.

وبعد دقيقة سدد زيزو الكرة من داخل منطقة الجزاء، وهو خال من الرقابة وأمسك بها الحارس جيان نويل أمونومي بثبات.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 50 بعدما سدد زيزو الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من العارضة، ولكن تابعها يوسف أوباما برأسية سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني بعد توغل يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لشيكابالا، الذي سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.

زيزو سدد الكرة من الركلة الثابتة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 61 مصطفى شلبي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في اتجاة الزاوية اليمنى وتصدى لها الحارس جيان نويل ببراعة.

في الدقيقة 63 عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وسددها إبراهيما نداي مباشرة لتمر خارج الملعب.

أحمد سيد زيزو تمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 75 بعد خطأ فادح من الحارس الذي فشل في الإمساك برأسية إبراهيما نداي قبل أن يتابع زيزو الكرة بعد خطأ الحارس لتسكن الكرة الشباك.
 

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