تقرير: الاتحاد الإنجليزي يقرر معاقبة ليفربول بعد لقاء توتنهام

أوضحت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن الاتحاد الإنجليزي سيعاقب نادي ليفربول بعد أحداث لقاء توتنهام أمس في قمة الجولة السابعة من البريميرليج.

وقال موقع “ليفربول إيكو” الإنجليزي، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد يُعاقب ليفربول بتهمة عدم الانضباط وسوء السلوك.

وأوضح ذلك، بأن ليفربول تلقى 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين مما يعني قد يتم تغريمه 25 ألف جنيه إسترليني.

توتنهام يحقق فوزا صعبا على ليفربول

وانتزع توتنهام فوزا صعبا على فريق ليفربول 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف أحرزه هيونج مين سون في الدقيقة 36، مستغلا النقص العددي في صفوف ليفربول، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد كورتيس جونز في الدقيقة 25.

ورغم النقص العددي تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق كودي جاكبو.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الأمور صعوبة على ليفربول بعدما تلقى البديل ديوجو جوتا البطاقة الحمراء في الدقيقة 69.

وتمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق جويل ماتيب، لاعب ليفربول، الذي سجل الهدف بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أرسنال، وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.

وأصبحت هذه هي الخسارة الأولى لليفربول في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراة وفاز في خمس.

في المقابل، حافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم حيث حقق انتصاره الخامس في الدوري مقابل التعادل في مباراتين.