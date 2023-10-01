وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

أصدرت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي قرارًا بشأن حكم الفيديو لمباراة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج.

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام جدلًا كبيرًا بسبب الأخطاء التحكيمية، نتيجة إلغاء هدف لويس دياز رغم أنه كان صحيحًا، بجانب هدف جويل ماتيب العكسي في الثواني الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة 96 قبل إعلان صافرة الحكم انتهاء اللقاء.

لجنة الحكام الإنجليزية تُعلن توقف حكم الفيديو لمباراة ليفربول وتوتنهام

وأعلنت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي عن توقيف حكم الفيديو دارين إنجلاند ومساعده دان كوك؛ بسبب عدم احتساب هدف ليفربول في مرمى توتنهام.

وكانت لجنة الحكام الإنجليزية قد أصدرت بيانًا رسميًا، أمس السبت، تعتذر خلاله من عدم احتساب هدف لويس دياز في مرمى توتنهام.

يأتي ذلك بعدما مرر نجمنا المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفًا في الشوط الأول.

ولكن تم إلغاء الهدف؛ بسبب قرار تقنية الفيديو، الذي أعلن أن دياز كان متسللًا، رغم أن جميع الإعادات أظهرت أن اللاعب كان في موقف سليم وغير متسلل.

وأكدت التقارير الصحفية أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، مشيرة إلى أن الحكم دارين أنجليند حكم VAR أعتقد أن هدف لويس دياز تم احتسابه، وتتم مراجعة ما إذا كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ويُعد ذلك الخطأ هو الثالث لحكام الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2023-2024، بعد الاعتراف المعلن عن أخطائهم من قبل لجنة الحكام الإنجليزية.

تعليق يورجن كلوب على إلغاء هدف لويس دياز

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد علّق على هذا الخطأ بدبلوماسية، قائلًا: "تأكدنا من أن هدف دياز ليس تسللًا، والأمر كان واضحًا".

وتابع: "ولكن في الوقت ذاته يجب أن نؤمن بالمنظومة التحكيمية، فالأخطاء واردة".

وأضاف: "فخور جدًا باللاعبين، وقدمنا أداءً رائعًا في المباراة، وكنا نستحق نقطة على الأقل".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلًا: "للأسف الحظ لم يحالفنا بسبب الهدف العكسي، ولكن ماتيب عمل كثيرًا بشكل جيد في المباراة".