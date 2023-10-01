كواليس جديدة في لقطة إلغاء هدف ليفربول الصحيح أمام توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن كواليس جديدة في لقطة إلغاء هدف ليفربول أمام توتنهام أمس في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وخلال لقاء قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام، ألغى حكم اللقاء هدفا بدا صحيحا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول بعد أن مرر نجمنا المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفا.

لكن الهدف ألغي بسبب قرار تقنية الفيديو الذي أعلن أن دياز كان متسللا، رغم أن جميع الإعادات أظهرت أن اللاعب كان في موقف سليم وغير متسلل.

وقالت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، إن سوء التفاهم كان هو السبب في إلغاء الهدف ووضحت ذلك حيث أشارت أن الحكم دارين أنجليند حكم الـ VAR أعتقد أن هدف لويس دياز تم احتسابه ويتم مراجعة ما إذا كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وأضافت، الحكم دارين أنجليند قال لـ حكم الساحة سـايمون هوبر 'اكتمل الفحص' بمعنى احتساب الهدف.

وأتمت الصحيفة، في الـواقع الهدف لم يحتسب والحكم سايمون هوبر كان ينتظر القرار بـ احتساب الهدف أم لا وجملة “اكتمل الفحص” أكدت للحكم حالة التسلل.

رابطة الحكام تؤكد صحة هدف ليفربول أمام توتنهام

ومباشرة بعد نهاية المباراة، اعترفت رابطة الحكام المحترفين بخطأ عدم احتساب الهدف، وقالت في بيان: تعترف رابطة الحكام المحترفين بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام وليفربول.

تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب.

كان هذا خطأ واضحا وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفيديو، إلا أنها فشلت في التدخل بقرار سليم.

وستقوم الرابطة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ.