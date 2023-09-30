ريال مدريد يقفز على صدارة الليجا بثلاثية فى مرمى جيرونا

انتصر فريق ريال مدريد على مضيفه جيرونا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

واستحوذ لاعبو فريق ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، ولكن في مستوى متوسط منهما.

وسجل خوسيلو هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة 17 بصناعة من جود بيلينجهام، ثم أضاف أوريلين تشواميني الهدف الثاني من ركلة ركنية نفذها توني كروس في الدقيقة 21 وحولها تشواميني في الشباك.

وسدد لاعبو فريق ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق جيرونا وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق جيرونا.

واستحوذ لاعبو فريق جيرونا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين وبأفضلية بسيطة لريال مدريد.

وأظهر لاعبو فريق ريال مدريد رغبة قوية في تسجيل الهدف الثالث وزيادة تقدمهم في النتيجة، بينما حاول فريق جيرونا تسجيل هدف تقليص الفارق للعودة في المباراة.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 71 من عمر المباراة بصناعة من زميله خوسيلو.

وتواصلت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية ولكن لم تنجح في هز الشباك.



وتلقى ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، البطاقة حمراء وطرد من الملعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تدخل عنيف.

وسدد لاعبو فريق ريال مدريد 7 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت كرتين، واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 13 محاولة لفريق جيرونا وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو جيرونا على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق ريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ21 نقطة ليقفز على صدارة الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد جيرونا عند 19 نقطة ليهبط للمركز الثالث.