السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى الإسبانى: ريال مدريد يتقدم على جيرونا بهدفين فى الشوط الأول

هدف خوسيلو
هدف خوسيلو

تقدم ريال مدريد على مضيفه جيرونا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

واستحوذ لاعبو فريق ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، ولكن في مستوى متوسط منهما.

وسجل خوسيلو هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة 17 بصناعة من جود بيلينجهام.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي ريال مدريد من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.

وتحصل ريال مدريد على ركلة ركنية نفذها توني كروس في الدقيقة 21 وحولها أوريلين تشواميني في الشباك كثاني أهداف ريال مدريد.

وحاول لاعبو فريق جيرونا الوصول لمرمى ريال مدريد وتسجيل الهدف الأول لتقليص الفارق، بينما استمرت محاولات فريق ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد انتصارهم من الشوط الأول للمباراة.

وكثف لاعبو ريال مدريد محاولاتهم الهجومية في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من أجل تسجيل الهدف الثالث.

وسدد لاعبو فريق ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق جيرونا وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق جيرونا.

تشكيل ريال مدريد لمباراة جيرونا بالدوري الإسباني 

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجير، إدواردو كامافينجا.

وسط الملعب: توني كروس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

الهجوم: فينسيوس جونيور، خوسيلو،  فريدريكو فالفيردي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندريه لونين، بينيرو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، براهيما دياز، لوكا مودريتش، رودريجو، كاريلو".

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