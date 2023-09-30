خوسيلو يقود هجوم ريال مدريد ضد جيرونا بالدورى الإسبانى

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه جيرونا، ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

ويقود الإسباني خوسيلو هجوم فريق ريال مدريد في مباراة اليوم، وبجواره فينسيوس جونيور وفريدريكو فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد لمباراة جيرونا بالدوري الإسباني



وجاء تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة جيرونا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجير، إدواردو كامافينجا.

وسط الملعب: توني كروس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

الهجوم: فينسيوس جونيور، خوسيلو، فريدريكو فالفيردي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندريه لونين، بينيرو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، براهيما دياز، لوكا مودريتش، رودريجو، كاريلو".

ويتطلع ريال مدريد لمواصلة الانتصارات من أجل القفز على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما يرغب فريق جيرونا في مواصلة استفاقته وحصد انتصار يثبت أقدامهم في صدارة ترتيب البطولة، خاصة أنهم لم يتلقوا أي هزيمة منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعيد ريال مدريد في مباراة اليوم خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام بعد غيابه عن مباراة لاس بالماس، فيما يشارك البرازيلي فينسيوس جونيور في التشكيل الأساسي لريال مدريد للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني وكلاهما خلف فريق برشلونة، المتصدر برصيد 20 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في تاريخ مواجهاته ضد فريق جيرونا، إذ حقق الفوز ضده في 4 مباريات من أصل 8 مباريات جمعتهم، بينما تعادلا في مباراة واحدة وفاز فريق جيرونا في 3 مباريات.

ولم يخسر ريال مدريد أمام فريق جيرونا على ملعبه منذ الخسارة في مباراة الجولة الـ24 للدوري الإسباني في موسم 2018/ 2019.