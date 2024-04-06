السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يهزم برايتون بثلاثية ويخطف صدارة البريميرليج مؤقتًا

كاي هافيرتز وجورجينو
كاي هافيرتز وجورجينو

انتصر فريق أرسنال على مضيفه برايتون ألبيون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الانتصار، تصدر أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 71 نقطة بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة ليفربول، صاحب المركز الثاني حاليًا بـ70 نقطة، ضد مانشستر يونايتد غدًا، فيما توقف رصيد برايتون عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة وضغط على دفاعات فريق برايتون لحرمانهم من تحضير الهجمات وتسجيل هدف مبكر يؤكد به سيطرته على مجريات اللعب، بينما اعتمد برايتون على تهدئة اللعب وإيجاد ثغرة خلف تقدم وضغط أرسنال.

وضغط فريق أرسنال من الدقائق الأولى للمباراة على دفاعات برايتون لتسجيل هدف التقدم، فيما حاول فريق برايتون امتصاص هجمات الجانرز والتحول من الدفاع للهجوم لتسجيل هدف مباغت وعكس سير المباراة.

وتحصل فريق أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد عرقلة  جابرييل خيسوس داخل منطقة الجزاء، وسجلها بوكايو ساكا بتسديدة على يسار الحارس.

وحاول لاعبو فريق برايتون تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما تراجع فريق أرسنال للدفاع من أجل حرمانهم من الوصول للمرمى وهز الشباك.
وسدد لاعبو فريق أرسنال كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق برايتون أي كرة على المرمى من 4 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق برايتون.

واستحوذ لاعبو فريق برايتون على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا بينهما ولكن بأفضلية نسبية لصالح فريق أرسنال.

وأضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني لفريق أرسنال في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وضغط لاعبو فريق برايتون لتسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق التالية من عمر المباراة، فيما تراجع أرسنال للدفاع لحرمانهم من الوصول للمرمى والاعتماد على الهجوم المرتد السريع لتسجيل الهدف الثالث.

وسجل ليونارد تروسارد هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 86 من هجمة مرتدة وانطلاقه بتمريرة من كاي هافيرتز خلف دفاعات برايتون وانفرد بالحارس وسدد الكرة ساقطة من فوقه وسكنت الشباك.

وسدد ديكلان رايس كرة قوية في الدقيقة 87 ومرت بجوار القائم الأيمن بعد ارتطامها بأحد لاعبي برايتون وتحولت لركلة ركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي برايتون لتسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة ولكن دفاعات أرسنال نجحت في إحباط محاولاتهم.

وسدد لاعبو أرسنال 7 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من 10 محاولات لفريق برايتون ألبيون وخرجت 8 كرات من الملعب.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق أرسنال.

ارسنال برايتون ألبيون الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج مباراة برايتون وارسنال

مواد متعلقة

مازيمبى يُسقط بترو أتلتيكو ويضرب موعدًا مع الأهلى بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على برايتون ألبيون بهدف في الشوط الأول

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

أستون فيلا يتعادل مع برينتفورد ووست هام يهزم ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

جوارديولا يشيد بـ"دي بروين": من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي

جابرييل خيسوس يقود هجوم أرسنال ضد برايتون بالدوري الإنجليزي

ميلان يهزم ليتشي بثلاثية ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري الإيطالي

باير ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويقترب من تحقيق البوندسليجا

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تامر أمين: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع

عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

داعش يحارب الفلسطينيين!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء