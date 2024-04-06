أرسنال يهزم برايتون بثلاثية ويخطف صدارة البريميرليج مؤقتًا

انتصر فريق أرسنال على مضيفه برايتون ألبيون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الانتصار، تصدر أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 71 نقطة بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة ليفربول، صاحب المركز الثاني حاليًا بـ70 نقطة، ضد مانشستر يونايتد غدًا، فيما توقف رصيد برايتون عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة وضغط على دفاعات فريق برايتون لحرمانهم من تحضير الهجمات وتسجيل هدف مبكر يؤكد به سيطرته على مجريات اللعب، بينما اعتمد برايتون على تهدئة اللعب وإيجاد ثغرة خلف تقدم وضغط أرسنال.

وضغط فريق أرسنال من الدقائق الأولى للمباراة على دفاعات برايتون لتسجيل هدف التقدم، فيما حاول فريق برايتون امتصاص هجمات الجانرز والتحول من الدفاع للهجوم لتسجيل هدف مباغت وعكس سير المباراة.

وتحصل فريق أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد عرقلة جابرييل خيسوس داخل منطقة الجزاء، وسجلها بوكايو ساكا بتسديدة على يسار الحارس.

وحاول لاعبو فريق برايتون تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما تراجع فريق أرسنال للدفاع من أجل حرمانهم من الوصول للمرمى وهز الشباك.

وسدد لاعبو فريق أرسنال كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق برايتون أي كرة على المرمى من 4 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق برايتون.

واستحوذ لاعبو فريق برايتون على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا بينهما ولكن بأفضلية نسبية لصالح فريق أرسنال.

وأضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني لفريق أرسنال في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وضغط لاعبو فريق برايتون لتسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق التالية من عمر المباراة، فيما تراجع أرسنال للدفاع لحرمانهم من الوصول للمرمى والاعتماد على الهجوم المرتد السريع لتسجيل الهدف الثالث.

وسجل ليونارد تروسارد هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 86 من هجمة مرتدة وانطلاقه بتمريرة من كاي هافيرتز خلف دفاعات برايتون وانفرد بالحارس وسدد الكرة ساقطة من فوقه وسكنت الشباك.

وسدد ديكلان رايس كرة قوية في الدقيقة 87 ومرت بجوار القائم الأيمن بعد ارتطامها بأحد لاعبي برايتون وتحولت لركلة ركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي برايتون لتسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة ولكن دفاعات أرسنال نجحت في إحباط محاولاتهم.

وسدد لاعبو أرسنال 7 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من 10 محاولات لفريق برايتون ألبيون وخرجت 8 كرات من الملعب.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق أرسنال.