المرشحون لجائزة أفضل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل هدف في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت أمس وأول أمس مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وفتح “يويفا” باب تصويت الجماهير لاختيار أفضل هدف في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي ضمت الأهداف الآتية:"فيل فودين في مرمى ريال مدريد، يوشكو جفارديول في مرمى ريال مدريد، فريدريكو فالفيردي في مرمى مانشستر سيتي، رافينيا في مرمى مانشستر سيتي، شاهد الأهداف من هنا.

فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كلًا من: "فيل فودين، جناح مانشستر سيتي، مارتن أوديجارد، لاعب وسط أرسنال، رافينيا، جناح برشلونة، أنطوان جريزمان، جناح أتلتيكو مدريد".

ومن المقرر أن تقام منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إذ يحل بروسيا دورتموند ضيفًا على أتلتيكو مدريد، ويستضيف برشلونة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً.

بينما يلتقي بايرن ميونخ وأرسنال على ملعب أليانز أرينا، ويحتضن ملعب الاتحاد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الأربعاء في نفس التوقيت.



مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن تقام مباراتي الإياب 7 و8 مايو المقبل



موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأول من يونيو المقبل، بملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية "لندن".



ويحمل فريق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا والذي حققه في العام الماضي على حساب فريق إنتر في المباراة النهائية والتي استضافتها مدينة اسطنبول وفاز بها الستيسنز بهدف دون رد؛ فيما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 14 لقبًا.