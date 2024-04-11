مدرب سبورتنج لشبونة ينفي أنباء ارتباطه بتدريب ليفربول

علق روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، على أنباء ارتباطه بخلافة الألماني يورجن كلوب، في منصب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي.

وارتبط اسم أموريم بتولي تدريب ليفربول بداية من الموسم المقبل، بعدما أعلن يورجن كلوب رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "لم ألتق مسئولي ليفربول ولم نتوصل لاتفاق، هذا الأمر ليس صحيحًا".

وأفادت شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية أن أموريم توصل لاتفاق شفهي مع إدارة ليفربول لتولي تدريب الفريق بعقد ممتد لـ3 مواسم مقبلة.



ويلتقي سبورتنج لشبونة نظيره فريق جيل فيسينتي، غدًا في التاسعة والربع مساءً بالجولة الـ28 لبطولة الدوري البرتغالي.



وأضاف أموريم:"أنا حاليًا مدرب فريق سبورتنج لشبونة وأريد الفوز هنا، ولم ألتق أي نادٍ ولم أتفق على أي شيء".

وأنهى:"توقفوا عن الحديث في هذه القصة، هذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن مستقبلي".

ويرتبط أموريم بعقد مع فريقه سبورتينج لشبونة ينتهي صيف عام 2026، ويتضمن العقد شرط جزائي للرحيل مقابل 20 مليون يورو تقريبًا.

وبدأ روبن أموريم مسيرته التدريبية في صيف عام 2018 كمديرًا فنيًا لنادي كاسا بيا واستمر مع الفريق حتى يناير من العام التالي، ثم تولى تدريب فريق الرديف بنادي سبورتنج براجا في سبتمبر 2019 واستمر مع الفريق حتى ديسمبر 2019 ثم تولى تدريب الفريق الأول بالنادي حتى مارس 2020 قبل أن ينتقل لتدريب فريق سبورتنج لشبونة.

ولعب سبورتنج لشبونة 46 مباراة مع روبن أموريم خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات وفاز في 34 وتعادل في 7 وخسر 5 مباريات، من أصل 205 مباريات لعبها الفريق تحت قيادته منذ بداية مسيرته وفاز في 143 وتعادل في 31 وخسر 31.