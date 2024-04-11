الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إدارة برشلونة تُحاول إقناع تشافى بالتراجع عن قرار الرحيل

تشافي
تشافي

تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني لإثناء تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، عن قرار رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن أعلن تشافي رحيله عن منصب المدير الفني لبرشلونة بنهاية الموسم الجاري في ظل استمرار تذبذب نتائج الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن المناقشات بين إدارة برشلونة وتشافي من أجل بقائه في منصبه، باتت منفتحة أكثر من أي وقت مضى.

ويتولى تشافي تدريب فريق برشلونة منذ نوفمبر 2021، وما زال مرتبطًا بعقد مع النادي ينتهي في 30 يونيو 2024.

وأفادت الصحيفة بأن نتائج الفريق الإيجابية في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، زادت من فرصة بقاء تشافي في منصبه، خاصة أن الأخير بات يشعر بدعم جماهير الفريق.

وانتصر برشلونة على باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتطلع خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، لإقناع تشافي بالتراجع عن قراره والاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

ولعب برشلونة تحت قيادة تشافي 44 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، وحقق الفوز في 29 مباراة وتعادل في 8 وخسر 7؛ من 134 مباراة لعبها الفريق معه منذ توليه المسئولية، انتصر في 85 وتعادل في 23 وخسر 26.

تشافي هيرنانديز قضى مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي برشلونة وبدأها في فرق الشباب بالنادي وتدرج في المراحل العمرية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 1998 وقضى مع النادي 17 عامًا ثم انضم لفريق السد القطري في صيف 2015 ولعب لهم 4 مواسم قبل الاعتزال.

وبعد اعتزاله مباشرة، تولى تشافي تدريب فريق السد القطري وخاض معه موسمين قبل أن ينتقل لتدريب برشلونة في نوفمبر 2021.

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